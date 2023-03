”Pole” mexicana en Arabia

El mexicano Sergio “Checo” Pérez dio la cara por Red Bull y aseguró que el equipo inicie en la posición de “pole” en el Gran Premio de Arabia Saudita después de que un problema mecánico dejó fuera al dos veces campeón del mundo Max Verstappen.

Verstappen tuvo las vueltas más rápidas en las tres sesiones de prácticas en el circuito de Yeda, pero no pudo completar la calificación al decir a través del radio que “tengo un problema. Problema del motor” durante la segunda sesión. El holandés se dirigió a los “pits” y encontraron un problema en el eje de transmisiones.

Dejó al mexicano como el único representante de Red Bull en la última ronda y se llevó la primera posición por segundo año consecutivo, sus únicas dos posiciones de “pole” en su carrera.

“Max ha estado fuerte todo el fin de semana, entonces esperemos que podamos tener ambos autos al frente”, aseguró Pérez. “Nunca sabes con estos autos, los problemas de fiabilidad te pueden golpear de sorpresa”.

Verstappen iniciará en la posición 15.

Charles Leclerc, de Ferrari, clasificó en la segunda posición, pero perderá 10 lugares en la parrilla del domingo debido a una penalización por exceder la cantidad de unidades de control electrónico del motor en la primera carrera del año.

Leclerc admitió que sin pensar en la penalización no estuvo impresionado con su esfuerzo en la clasificación debido a que todo están persiguiendo a Red Bull.

“Con la vuelta estoy realmente feliz. Estuve realmente al límite”, indicó Leclerc. “Por otro lado, siento que el Red Bull está muy por delante y esa es nuestra meta, vencerlos, entonces aún hay mucho trabajo por hacer”.

Con la penalización, Fernando Alonso iniciará en la primera fila después de que el español clasificó tercer con Aston Martin. Alonso terminó tercero en la primera carrera de la temporada en Bahréin.

George Russell fue cuarto con Mercedes —cuatro lugares arriba de su coequipero Lewis Hamilton. El siete campeón del mundo clasificó octavo.

Carlos Sains Jr. fue quinto con Ferrari, seguido de Lance Stroll con Aston Martin. Esteban Ocon fue séptimo.

El circuito de Jeddah es la segunda pista más larga de la F1 con 6.174 kilómetros al lado del Mar Rojo. Debutó como la penúltima carrera de la temporada 2021 y es considerada la “pista más rápida” del calendario con un promedio de 250 kilómetros por hora.

Alonso, optimista

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Yeda que ha sido “un buen fin de semana” hasta ahora, con una primera fila “increíble”; y que es “tentador soñar con la victoria”, aunque en su opinión “Los de Red Bull están en otra liga”.

Alonso, en una segunda juventud a los 41 años y que viene de acabar tercero su primera carrera con Aston Martin saldrá segundo hoy.

“La calificación fue nuestro punto débil en Bahréin”. “Pero hoy hemos ido bien a una vuelta; a ver qué podemos hacer mañana en carrera. Ayer la tanda larga se vio algo afectada por el tráfico; pero es nuestro punto fuerte, así que mañana deberíamos ir mejor que hoy”, afirmó Alonso nada más bajarse del coche este sábado en Arabia Saudita.

“No mejoramos de la Q2 (segunda ronda de la calificación) a la Q3 (tercera y definitiva), echamos en falta ese salto, pero tenemos que estar contentos”, explicó, después, en la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

“Hemos optimizado nuestro paquete; y teniendo en cuenta que nuestro fuerte son las tandas largas, habrá que ver qué pasa mañana. Creo que no tenemos el ritmo que tiene Red Bull; ellos están en otra liga. Ferrari, Mercedes y Alpine están fuertes y nuestra carrera estará por detrás. Habrá que estar pendiente siempre del retrovisor, pero al mismo tiempo estar atentos por si pasase algo por delant”, comentó Fernando tras la calificación en Yeda.

“No quiero ser pesimista, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El objetivo no es luchar con ‘Checo’, pero la F1 no es una ciencia exacta, no es matemática pura. Nadie se hubiera imaginado que Max (Verstappen) iba a salir desde la decimoquinta plaza”, apuntó

“Ser competitivos aquí, en una pista completamente distinta a la de Bahréin, nos llena de alegría y nos quita un peso de encima”, explicó. “No esperaba este resultado, porque al llegar la crono esperas que todo el mundo saque ese extra”.—EFE Y AP