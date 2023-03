Julio Urías lanza por primera vez en pretemporada

El mexicano Julio Urías tuvo un buen primer acercamiento a las nuevas reglas del béisbol. El zurdo sinaloense de los Dodgers de Los Ángeles lanzó por primera vez en contra del cronómetro y respondió con apertura de dos entradas y dos tercios, donde permitió sólo dos hits, una carrera en contra y ponchó a cuatro.

Urías se llevó la derrota de los Dodgers 7-1 sobre los Rojos de Cincinnati.

“La verdad es que al principio si me sentí muy presionado por el reloj, yo creo que es normal porque no estaba acostumbrado, sentía que me iban correteando”, dijo Urías. “Para la segunda entrada, como que agarré mi ritmo, y la verdad no creo que sea tan difícil, ya una vez que entras en ritmo probablemente ya no tenga ni que estar viendo al reloj”.

Austin Barnes fue el receptor de Urías y probablemente sea también con quien haga batería cuando México enfrente a Colombia en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol.

“Barnes me conoce de todo a todo, muchos años estando juntos, no creo que sea ya necesario que me siga catcheando, pero si esta bien tenerlo, porque ahorita, se podría ver como que ya es un entrenamiento de la selección mexicana , donde vamos a tener bien poquitos días para trabajar. Los dos estamos bien emocionados, ya deseando que llegue el día para juntar al equipo y para ya poder jugar ese primer partido”, señaló Urías.