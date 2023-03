Ohtani, elegido el Más Valioso del Clásico Mundial

Era el enfrentamiento con el que todo fan, todo jugador y toda persona que haya visto béisbol alguna vez en su vida soñaba desde que se anunciaron los rósters para el Clásico Mundial de Béisbol en febrero. ¿Se mediría Shohei Ohtani —un jugador singular en la larga historia del béisbol— a su compañero de equipo y futuro Salón de la Fama Mike Trout?

En muchas ocasiones, el mundo no nos da lo que pedimos. Pero ayer por la noche, en la victoria de Japón por 3-2 sobre Estados Unidos, todas las oraciones fueron escuchadas.

Después de otorgarle un boleto a Jeff McNeil para empezar la parte baja del noveno inning, Ohtani logró que Mookie Betts bateara para una doble mantanza. Luego llegó Trout a batear con dos outs y las bases vacías, el momento que el mundo esperaba. En un final de película, Ohtani lo ponchó luego de tirarle varias rectas de 100 millas por hora.

“Ya fuera que lo sacara out o me diera un hit, no quería tener ningún arrepentimiento. Quería tirar mi mejor lanzamiento”, dijo Ohtani.

Ohtani llegó al torneo reconocido como el mejor jugador del planeta. Se despidió como el Jugador Más Valioso del Clásico del 2023, premio que se sabía ganaría luego de que Trout hizo swing para el tercer strike.

“Pude verlo que respiró profundo para controlar sus emociones”, dijo Mark DeRosa, el mánager de los Estados Unidos. “No me puedo imaginar estar en ese momento. Los dos mejores jugadores del planeta frente a frente como compañeros en ese momento”.

Hacía siete años desde que a Shohei Ohtani se le había pedido cerrar un juego. Su mánager en aquel entonces era el mismo que el que tomó las decisiones en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, Hideki Kuriyama. La situación era igual de apremiante, los Nippon Ham Fighters necesitaban una victoria para avanzar a la Serie de Japón del 2016. Ohtani se enfrentó a los últimos tres bateadores de los Softbank Hawks después de fungir como bateador designado todo el juego.

En esta ocasión, era por el título de mejor jugador del mundo y el campeonato para su país.

Fue el segundo gran título para los japoneses, victoriosos 2-0 ante los estadounidenses en Yokohama por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2021. Japón mandó a sus mejores jugadores para ese torneo, mientras que Estados Unidos a descartes de las Grandes Ligas y prospectos.

Japón se embolsó un premio de 3 millones de dólares y Estados Unidos recibió 1.7 millones. La mitad de cada uno va para los peloteros, la otras a las federaciones nacionales.

Empata récord

Trea Turner tuvoun trueno histórico.

El nuevo torpedero de los Filis de Filadelfia volvió a conectar jonrón en la final frente a Shota Imanaga. De esa manera, llegó a cinco cuadrangulares en esta edición del evento y empató la marca de todos los tiempos para un solo Clásico. Ahora comparte el récord con Seung-Yeop Lee, quien disparó cinco por Corea del Sur en el 2006.

En la fase de muerte súbita, cuartos de final, semifinales y la gran final, Turner pegó cinco bambinazos. El más memorable fue el sábado en los cuartos de final ante Venezuela, cuando el veterano decidió el partido a favor de los Estados Unidos con un jonrón con bases llenas en la octava entrada.

El cuadrangular de Turner salió de su bate a 107 millas por hora y tuvo una distancia de 406 pies.— AP