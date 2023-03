El desprecio al béisbol pequeño

El descalabro de Estados Unidos ante Japón fue una muestra más de la falta de aplicación de las jugadas del llamado béisbol pequeño, como son el toque de bola, el bateado y corrido (“hit and run”), el robo de base y el squeezeplay.

Así juegan los Yanquis de Nueva York generalmente; así jugó el equipo de Estados Unidos. Ninguna jugada en los momentos clave, en los que urgía poner corredores en posición de anotar; no hubo señas para tocar la bola, se dejó bateo libre con corredores en primera y segunda sin out y buscando el jonrón o el batazo grande que nunca llegó. Solo dos carreras para el “USA Team”, con cuadrangulares solitarios. En la novena entrada se embasó por pasaporte el primer bateador y el siguiente, primero en el orden, Mookie Betts, no recibió seña para tocar la bola y poner en posición de anotar al corredor. El resultado fue un dobleplay y acabó con un chocolate al estelar Mike Trout, que puso la corona de campeón en la sien de la novena nipona.

Mientras más se desprecia el béisbol pequeño, más se aleja el triunfo. El béisbol no es solo jonrones. Los que lo inventaron demostraron que se pueden ganar partidos con ese tipo de juego que cada día se desprecia e ignora más.

Para los que gustamos del béisbol de formación, nos convencemos de que, mientras más se desprecie, más amargas y dolorosas serán las derrotas.