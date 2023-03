Los Venados son abucheados en el Estadio ''Carlos Iturralde''

Los Venados FC extendieron a seis su cadena de partidos sin perder.

Una buena racha para cualquiera, máxime si su partido de anoche fue ante uno de los poderosos de la Liga de Expansión. Pero los ciervos se fueron al vestidor entre silbidos y abucheos, tras un partido en que, siendo sensatos, se vieron poco.

El 0-0 firmado ante Chivas Tapatío puede incluso verse como barato, o positivo, para el cuadro yucateco pensando en lo que los visitantes dejaron ir.

¿Y los goles?

Tapatío generó un fútbol ofensivo y buscó el gol desde los primeros minutos, pero no llegó el gol. Su vocación ofensiva ha sido constante, como lo prueba el tener 20 goles en el Clausura 2023.

Los Venados apretaron en la defensa y le intentaron, pero se vieron sin orden, a ratos perdiendo balones. Se movieron un poco más cuando mediaba la segunda parte, al entrar Khaled Amador, quien junto con Patricio Zerecero fue de los más movidos. Pero su ofensiva sigue siendo chata: diez goles en doce encuentros no son como para ponerse a aplaudir.

Bruno Marioni hizo muchas rabietas ayer. Se molestó contra el arbitraje, pero igual el “Barullo” mostró coraje por las imprecisiones de sus jugadores.

Trabado el juego pese a los intentos de los dos clubes, se cayó en juego brusco que hizo que se calentaran los ánimos en los momentos finales.

Seis partidos en fila sin perder, buenos, sin duda, pero cuatro empates seguidos, con solo tres goles anotados, hablan de una pobre ofensiva. De allí los abucheos para el cuadro local cuando el silbante Luis Alfredo García hizo sonar su ocarina marcando el final.

El regreso del ascenso, que brinda un atractivo y le da fortaleza en competencia a la división menor del fútbol mexicano, está en un proceso de análisis.

De acuerdo con Miguel Ángel Díez, presidente de la Liga de Expansión, el alto mando del fútbol mexicano revisa sus estrategias relacionadas con el ascenso, que fue suspendido en el balompié nacional desde abril de 2020.

“Se estudia, se analiza, se sigue un proceso”, dijo el directivo de Expansión, presente anoche en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”, donde los Venados FC se enfrentaron al Chivas Tapatío, en la fecha 12 del Clausura 2023.

Los Venados FC fueron una de las organizaciones que pugnaron más por mantener el ascenso a la Liga MX, que fue bloqueado oficialmente el 7 de abril de 2020, cuando Enrique Bonilla, quien era entonces presidente de la Liga MX, anunció la desaparición del ascenso y descenso en el fútbol mexicano durante cinco años debido a la inestabilidad económica de varios clubes, agravada por la pandemia de Covid-19.

El presidente de Liga de Expansión destacó en la charla de anoche que se tienen que trabajar sobre la certificación de los estadios, con lo que conlleva en aforos y comodidades, además de las situaciones económicas para el retorno del ascenso, pero sin que haya claridad en torno a cuándo se podría regresar a ese punto fundamental en las competencias.

Entre abucheos

A los Venados ayer en la primera parte del encuentro ante Tapatío no les fue muy bien. Aunque mantuvieron el cero en los primeros 45 minutos, los locales fueron superados por el cuadro jalisciense, que no movió el marcador ya sea por sus delanteros o por dos intervenciones del arquero Fernando Tapia. No por algo, hasta antes de esta fecha, el cuadro chiva era puntero del Clausura y también el equipo con más goles anotados.

En el ataque fue pobre lo que se vio del lado de los Venados, sin cohesión a la hora de ir al frente, causando incluso silbidos de los aficionados. Los Venados entraron al partido con 10 anotaciones en 11 fechas.

Lo más triste se vio cuando, antes de iniciar la segunda mitad, se anunció el ingreso del argentino Milton Caraglio. Los aficionados abuchearon feo al atacante pampero, quien solo tiene un gol marcado en el torneo, en la fecha uno.

El técnico Bruno Marioni le aplaudió a su jugador entre los silbidos.