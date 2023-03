Venta del Manchester United, ¿cuánto costaría hacerse con el club inglés?

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — A los postores que intentan comprar el Manchester United se les ha otorgado más tiempo para presentar segundas ofertas por el emblemático club del fútbol inglés.

La fecha límite para la última ronda de propuestas había sido definida para las 9 de la noche del miércoles, pero el el banco de inversiones Raine, encargado de llevar a cabo la operación, acordó una extensión no especificada para permitir a las partes interesadas pulir sus propuestas.

Una persona con conocimiento del proceso confirmó a The Associated Press la extensión. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que no se autorizó formular declaraciones al respecto.

¿Quiénes comprarían el Manchester United?

El jeque qatarí, Jassim bin Hamad Al Thani, ha intensificado su intento de comprar el Manchester United al declarar su intención de hacer una segunda oferta por el club.

El presidente del Banco Islámico de Qatar ha dicho que quiere devolver al equipo a la cumbre del fútbol si tiene éxito en adquirirlo a sus propietarios actuales, la familia Glazer.

Tanto el jeque Jassim como el multimillonario británico Jim Ratcliffe presentaron ofertas el mes pasado.

La última oferta de Jassim por un monto no confirmado se hará al banco Raine.

Una persona con conocimiento del proceso confirmó que Raine ha sido informado de los planes de Jassim de presentar una nueva oferta. La persona también pidió no ser identificada por no estar autorizada a brindar declaraciones públicas.

¿Cuánto vale el Manchester United?

El United anticipa convertirse en el equipo más caro en la historia de los deportes, con un precio estimado que alcanzará los 6,000 millones de dólares.

El jeque Jassim y Ratcliffe son los únicos contendientes que han declarado públicamente su intención de comprar al 20 veces campeón de la liga inglesa.

Jassim, hijo del ex primer ministro de Qatar, mandó a una delegación a Manchester para reunirse con directores del United antes de presentar su última oferta.

Ratcliffe, propietario del gigante petroquímico INEOS, también tuvo reuniones con el United la semana pasada.

Jassim está confiado en su propuesta por adquirir el 100% del equipo y planea invertir en el estadio Old Traffor, en el campo de entrenamiento y en la plantilla.

Ratcliffe ha dicho que su intención es tomar un enfoque de su propiedad “centrada en los fanáticos” y añadió que está enfocado en que el United gane la Liga de Campeones por primera vez desde 2008. Puja por una propiedad mayoritaria.