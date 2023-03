Vini pide a Ancelotti

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, dijo que cree que, como a todos los técnicos del mundo, al italiano Carlo Ancelotti, actualmente al frente del banquillo merengue, le gustaría dirigir la selección brasileña.

“Creo que a todos los entrenadores les gustaría entrenar a nuestra selección” porque “es un grupo muy bueno técnicamente y dentro somos una familia, nadie tiene problemas con nadie. Todos quieren estar bien aquí, por lo que creo que quiera, sí”, dijo desde la concentración de la Canarinha.

Brasil se enfrentará mañana con Marruecos, en el primer partido tras la salida del seleccionador Adenor Leonardo Bachi “Tite”, que dejó el cargo al término del Mundial de Qatar 2022.

La Canarinha está en manos de Ramon Menezes, actual técnico de la Sub-20 .

“Para mí es difícil hablar sobre este asunto porque si le tengo en la selección, no lo voy a tener en el Real Madrid, y si le tengo en el Madrid, no lo voy a tener en la selección”, admitió Vinícius, que ya trabaja con el italiano en la disciplina blanca, al igual que sus compañeros de selección Rodrygo Goes y Éder Militao.— EFE