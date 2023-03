Alcaraz pasa a tercera ronda del Miami Open

Carlos Alcaraz consiguió una victoria en sets corridos en el Miami Open, para mantener su sitio como número uno del mundo sobre el inactivo Novak Djokovic.

El serbio no está participando en el Miami Open debido a que todavía no puede viajar a Estados Unidos como extranjero que no está vacunado contra Covid-19.

Alcaraz, de 19 años, quien venció a Casper Ruud en la final del Abierto de Estados Unidos de 2022 para conseguir su primer ascenso al número uno del mundo, venció a Facundo Bagnis 6-0 y 6-2 para avanzar a la tercera ronda.

“Cuando gané aquí dije que quería ganar un grand slam, y no estaba equivocado. Quiero ganar otro, pero jugar aquí no es distinto. La única diferencia es que ahora voy en la pista central y el año pasado no”, afirmó Alcaraz en rueda de prensa.

La pista en el Hard Rock Stadium de Miami es más rápida que la que jugó hace unos días en Indian Wells, algo que le beneficia.

“Son condiciones distintas, es a lo que un jugador se tiene que acostumbrar, al cambio de condiciones, es lo que diferencia a los buenos de los más grandes. A mí me va bien que esté así de rápida la pista”, dijo.

Expresó además su alegría por volver a Miami, donde el año pasado ganó el primer Másters 1000 de su carrera.

“Es genial estar de nuevo en Miami, amo estar aquí, jugar aquí y es fantástico volver a hacerlo. Desde entonces ha sido un gran año para mí como jugador y como persona. He aprendido mucho en pista y también fuera de ella”, afirmó. “Me tomé libre el lunes después de ganar en Indian Wells, estuve de viaje. He aprovechado para ir a la NBA, dar algún paseo con mi equipo y estar con ellos, con mi familia y mis amigos. En los días en los que no estoy en pista soy un chico normal y corriente”, agregó el número uno del mundo.

Sobre la rapidez con la que despachó a su rival en el debut, un encuentro que apenas duró 64 minutos, destacó la importancia de ganarle tiempo a la recuperación: “Siempre es bueno estar el menor tiempo posible en pista. Física y mentalmente es menos agotador de cara a la siguiente ronda, pero como siempre he dicho, nunca sabes lo que puede suceder en una pista de tenis y tienes que intentar estar a tu mejor nivel”, finalizó la promesa española.

El mejor estadounidense y noveno favorito en el torneo, Taylor Fritz, comenzó su participación en el torneo con una victoria 6-4 y 6-1 sobre Emilio Nava. Fritz tiene marca de 17-1 en sus partidos de primera ronda en cancha dura desde el arranque de 2022, con su única derrota llegando en el Abierto de Estados Unidos frente al No. 303 Brandon Holt.

Fritz enfrentará ahora al número 24 Denis Shapovalov, quien superó ayer a Guido Pella.

En la rama femenina, Bianca Andreescu, la campeona del Abierto de Estados Unidos en 2019 , se recuperó de un set de desventaja para derrotar a la No. 7 Maria Sakkari 5-7, 6-3 y 6-4. Andreescu mejoró su marca a 2-1 sobre Sakkari, con ambas victorias sucediendo en Miami. Andreescu enfrentará a Sofia Kenin en la tercera ronda.

La No. 5 Caroline García perdió frente a Sorana Cirstea 6-2 y 6-3. Cirstea superó a García hace 10 días en la cuarta ronda en Indian Wells, y ahora jugará contra Karolina Muchova.

En más resultados, Varvara Gracheva venció a la No. 4 Ons Jabeur 6-2 y 6-2; y Jannik Sinner superó a Laslo Dere 6-4 y 6-2.—EFE Y AP