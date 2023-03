La yucateca Jéssica Basulto cae ante la campeona en Costa Rica

La yucateca Jéssica Basulto se plantó durante 10 episodios ante la campeona tica Yokasta Valle, quien se impuso por decisión unánime y retuvo los cinturones de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

En la contienda realizada el sábado por la noche en Condovac, Guanacaste, Costa Rica, la púgil yucateca mostró su pegada desde los primeros episodios, pero no pudo mantenerla durante los 10 rounds ante una peleadora tica con mucha más experiencia.

Al final de los 10 rounds el veredicto fue más que claro con las tarjetas de los jueces (98-92/100-90/100-90), dándole una victoria sin ninguna duda a la costarricense.

“Agradecer a Jéssica, fue una gran peleadora. Las peleas más difíciles siempre son ante las mexicanas, gracias a Dios tuvimos una gran esquina que me ayudó”, dijo la monarca tica.

“Estoy muy feliz con mi desempeño, esto es el inicio para lo mejor, me voy ranqueada nacional y mundialmente. Diez de diez rounds terminados con una bicampeona en su casa, con su gente, que me triplicaba peleas y experiencia, me voy muy contenta”, publicó Jéssica en su cuenta de Facebook. “Tuve muy poco tiempo de preparación y aún así di una muy buena pelea, agradecida con la vida y dios que ambas hayamos bajado bien y de pie del ring. Es una derrota que me supo a victoria”, agregó la yucateca, quien tuvo su primer descalabro luego de 11 contiendas en el boxeo de paga.— Gonzalo E. Sandoval García