El ''Chicharito'' critica a la afición mexicana

El director técnico de la selección mexicana, el argentino Diego Cocca, recibió un sonoro abucheo en su primer partido al frente del Tri en el Estadio Azteca. Sobre la muestra de desaprobación por parte de los asistentes al duelo ante Jamaica, el goleador histórico del representativo Javier “Chicharito” Hernández consideró que es extremo reprobar la labor del entrenador pampero, cuando el proceso lleva solo dos partidos.

“Todos nosotros como fanáticos tenemos el derecho de exigir y de pedir, de poder quejarnos si las cosas no van como queremos. Tu selección va ganando y va haciendo goles, aplaudes. No está teniendo buenos resultados y te quejas, ¿no creen que eso es extremo? Entonces, ¿dónde está el apoyo? Cuando 'Chicharito' hace tres goles, festejas, no apoyas, entonces cuando tu selección empata ante Jamaica abuchean, no estás apoyando. Eso yo creo como fanático, yo estoy pagando el boleto; pero entonces no hay apoyo a la selección”, opinó “Chicharito” Hernández a través de sus redes sociales.

Considera que el abucheo "es mucho"

Hernández consideró que abuchear al técnico de la selección mexicana en su segundo partido es “mucho”: “Un partido como contra Jamaica, que se dominó, se tuvieron muchas llegadas y no se perdió, no hay que celebrar, pero tampoco es para abuchear, creo yo. Pero luego, al segundo partido de Cocca que se abuchee, creo que todos debemos de mejorar, nosotros ganando, jugando mejor, pero los fanáticos aprendiendo a ser buenos fanáticos, que entiendan la palabra apoyo”, agregó el delantero del Galaxy.

Todos podemos mejorar por el bien de nuestro país! uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/iWMoEXCY2F — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) March 27, 2023

Javier Hernández pidió a la afición mexicana que apoye en vez de abuchear, y como referencia recordó la situación que vivió la selección de Argentina, que se coronó en el Mundial de Qatar 2022:

“Pero hay que apoyar porque todos estamos aquí para que le vaya bien a la selección de México. Miren a Argentina, campeona del mundo y un ching… de gente no quería a Scaloni, y un ching… de gente dijo que habían jugadores que no debían de ir, y miren, campeones del mundo”.

Asimismo, el canterano de Chivas dejó en claro que no depende de terceras personas para que a México le vaya bien en el futuro: “No depende del ‘Peje’ (AMLO), no depende del ‘Chicharito’, ni de Raúl Jiménez o ‘Chucky’ Lozano. Depende de todos nosotros, para que merezcamos ser campeones del mundo, y para merecerlo tenemos que mejorar, empezando jugadores, luego aficionados, directivos y al final los medios de comunicación, esa es mi opinión”.— ESPN