Rafael Puente se disculpa por insultar a su compañera de ESPN Adriana Maldonado

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser exhibido en redes sociales y ser criticado por su actuar contra una de sus compañeras de ESPN cuando informaba sobre el nuevo técnico de los Pumas de la UNAM, Rafael Puente ofreció una disculpa pública a Adriana Maldonado sobre lo sucedido.

Todo comenzó cuando el exportero y hoy comentarista de ESPN, Rafael Puente no soportó la crítica que hizo Adriana Mandonado cuando informaba sobre el "incendio" que dejó Rafael Puente Jr., palabras que no cayeron bien al comentarista que no se dio cuenta tenía abierto su micrófono y terminó por ofender a la reportera.

Rafel Puente de disculpa con reportera de ESPN

Luego del bochornoso incidente y que fuera muy comentado en redes sociales, Rafael Puente emitió en su cuenta de Twitter una disculpa hacia la reportera de ESPN, a quien llamó "estúpida" en pleno programa en vivo.

Adicional a la disculpa pública, Rafa Puente también mencionó que la disculpa también la había ofrecido a su colega de manera personal: "Nunca debí siquiera pensar lo que terminé diciendo y por eso le pedí una disculpa a mi compañera Adriana Maldonado y a todas y todos los que dedican su vida a reportear de manera objetiva y veraz como ella", se puede leer en el extenso escrito que emitió en redes sociales.

La periodista informaba sobre la presentación de Antonio Mohamed como nuevo técnico del Club Universidad y mencionó el mal trabajo que realizó previamente Puente del Río.

Respaldo a Adriana Maldonado

Luego del actuar de Rafael Puente, fueron varios los periodistas que se sumaron a la crítica del conductor y dieron su completo respaldo a Adriana Maldonado, entre ellos José Ramón Fernández quien solicitó se respete la libertad de expresión.

A una reportera que está dando información sobre la llegada de Mohamed a Pumas y lo que sucedía en el equipo, se oye una palabra en forma despectiva en el panel de los comentaristas de ESPN. Debe respetarse la libertad de expresión. Adriana Maldonado no tiene ninguna culpa — José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 28, 2023

Otro comentarista deportivo que se pronunció fue David Faitelson quien afirmó que nadie tiene el derecho de faltarle al respeto a ningún comunicador.

Mi completa solidaridad contigo @AdriMaldonadoL. Nada ni nadie tiene el derecho de faltarte el respeto por un punto de vista periodístico o una información.

Estoy y estaré contigo siempre…

Un abrazo. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 28, 2023

Al respecto, Adriana Maldonado no se ha pronunciado en sus redes sociales. Muchos usuarios esperan que Rafael Puente, además de las disculpas en sus redes sociales, también lo haga en el programa donde ofendió a su compañera.