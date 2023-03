Emotivo adiós del mexicano Romo en San Francisco

Una gran ovación de miles de aficionados recibió el lunes el mexicano Sergio Romo al realizar el último lanzamiento con los Gigantes de San Francisco, el equipo con el que conquistó tres anillos de Series Mundiales, tras retirarse del béisbol profesional luego de 18 temporadas en las Grandes Ligas, en la Liga Mexicana del Pacífico, donde ganó el cetro en 2019 con los Charros de Jalisco y en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Acereros de Monclova.

Portando la franela de San Francisco con el dorsal 54, el pítcher de 40 años, dejó el campo de juego emocionado y con lágrimas, dirigió su mirada hacia las tribunas, se quitó la gorra en señal de adiós, para entrar al dugout y ser abrazado por su ex compañeros.

El final de su actuación llegó cuando Hunter Pence, otro ícono de los Gigantes que lograron tres títulos de Serie Mundial del 2010 al 2014, saltó al terreno de juego al momento que hacia la seña al bullpén.

Romo solamente sonrió y entregó la pelota a la vez que los jugadores de cuadro y los aficionados que atestaron el Oracle Park le rendían tributo mediante aplausos.

“Llegué aquí siendo nadie, aquí me dieron mi primera oportunidad para ser profesional, para jugar en las Mayores, para ser cerrador, y ahora me dan la oportunidad para poder así terminar mi carrera, como todos quisieran, jugando”, afirmó “El Mechón”. “Realmente, no es solamente un homenaje, porque darme la oportunidad de entrenar para ponerme en forma y lanzar en un juego, en casa, es increíble”.

“Yo pensé que a lo mejor me iban a invitar a una rueda de prensa, y ahí anunciarlo, pero cuando me dijeron que quería que lanzara un juego más, de verdad que fue increíble”, añadió el mexicano, nacido en California, de padres jaliscienses previo al homenaje brindado por los Gigantes en el Oracle Park, donde se tomó una foto con los Tigres del Norte difundida en las redes sociales.

Quizá un triunfo habría sido la cereza del pastel, pero Romo, quien entró en la séptima entrada y enfrentó a tres bateadores dejó la lomita cuando los Gigantes iban abajo 12-2, la novena local no pudo dar la voltereta en el juego de pretemporada al caer finalmente 12-6 frente a los Atléticos de Oakland.

En su carrera, Romo lució la franela con los Dodgers, las Mantarrayas, los Marlines, los Mellizos, los Atléticos, los Marineros y los Azulejos. Terminó su carrera con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol.

Romo se va de las Mayores con récord de 42-36, efectividad de 3.21, así como 789 ponches y 179 bases por bolas otorgadas.

Antes de su última salida desde el bullpén, el lanzador firmó un contrato honorario con el que pudo ser activado en el róster de los Gigantes durante el Spring Training, donde hizo un par de salidas para ponerse en ritmo rumbo a su despedida.

En esos juegos de preparación, algunas niñas y niños lo reconocieron como la figura del equipo que fue y varios de ellos le pidieron su autógrafo. “El Mechón” aceptó firmar todos los artículos de los pequeños, no sin antes hacerles una petición especial: que ellos también le firmaran su última gorra, que usó el lunes en su juego de despedida.