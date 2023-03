La PGA “responde” con nuevo formato en ocho torneos

La PGA, la poderosa asociación de golf estadounidense respetada en todo el mundo, anunció un cambio de formato a partir de la temporada 2024, con ocho torneos especiales abiertos a un número reducido de jugadores, entre 70 y 78, con la novedad de que será sin corte y con bolsas de premios más altos que de costumbre.

Los ocho torneos se sumarán a los “grandes”, al “The Players” y a los tres eventos de los “Playoffs” de la FedEx Cup, informó la PGA en un comunicado.

El nuevo de formato “cambiará y marcará el camino futuro”, según el comisionado Jay Monahan, después de que la junta directiva de la PGA aprobara esta modificación en la noche del martes en Chicago.

Entre las principales novedades, no habrá corte tras 36 hoyos, como se acostumbra en los torneos oficiales, por lo que los grandes protagonistas competirán los cuatro días más allá de su rendimiento en las dos primeras rondas. Además, estos torneos pondrán en juego puntos para la FedExCup.

Monahan aseguró que este cambio ofrecerá a los aficionados “torneos imperdibles” durante la larga temporada de juego.

La PGA destacó que los “grandes”, “The Players” y los “Playoffs” no estarán afectados por estos cambios y mantendrán el corte tras 36 hoyos. Los llamados certámenes del “grand slam” son The Ryder Cup, el Másters de Augusta y el US Open.

Con estas medidas y un considerable aumento en las bolsas de premios, la PGA pretende reforzar su movimiento ante la amenaza del LIV Golf, el nuevo circuito lanzado el año pasado y financiado por el gobierno de Arabia Saudí, que quiere rivalizar en calidad y prestigio con el organismo estadounidense.

Apretado comienzo

El español Jon Rahm comenzó con fuerza su andadura en el torneo Arnold Palmer Invitational, del Tour PGA, con una ronda de 65 golpes (7 bajo par) en el Arnold Palmer'Bay Hill Club & Resort de Orlando, Florida.

Rahm, que este año ya lleva tres títulos en los cinco torneos que ha jugado, empezó con tres birdies seguidos, cometió su único fallo en forma de bogey en el hoyo 8, que enjugó pronto con un nuevo birdie al 12, y cerró la vuelta con eagle en el 16 y birdies al 17 y al 18.

Rahm se sitúa como líder provisional con dos golpes menos que el dúoo de estadounidenses formado por Chris Kirk —reciente ganador en el Honda Classic, el domingo— y Cameron Young.— EFE