Luis Borges llega en helicóptero a su presentación como mánager de Mariachis de Guadalajara

Luis Borges vivió con nervios los momentos previos a su presentación en sociedad como nuevo mánager de los Mariachis de Guadalajara.

Y es que el famoso “Vampiro” yucateco no tuvo que usar las alas. Lo llevaron en helicóptero al Estadio Panamericano de Zapopan, donde asumió el mando de los Mariachis, en el que será su debut como piloto en Liga Mexicana de Béisbol.

“Estoy muy emocionado. Y antes, les digo que estuve nervioso porque he viajado infinidad de veces en avión, pero nunca en helicóptero, así que imagínate qué nervios”, dijo al Diario Luis Beltrán Borges Burgos, de 42 años, quien hasta la temporada pasada fue couch de bateo de los Saraperos de Saltillo.

Como pelotero debutó con los Langosteros de Quintana Roo y luego llegó a los Leones de Yucatán, donde hizo casi toda su carrera, hasta que fue cambiado a Saltillo. Con las fieras y los Saraperos ganó campeonatos de la Liga Mexicana.

“Tengo una responsabilidad enorme, pero me he preparado en estos últimos años y las oportunidades llegan siempre en el mejor momento. Me voy a esforzar al máximo para cumplir las expectativas de quienes me dieron la confianza de debutar en la Liga Mexicana como mánager”, dijo.