Peralta poncha a Marcano en tan solo 20 segundos

Buenos días, buenas tardes y buenas noches.

El dominicano Wandy Peralta ha sido un maestro a la hora de irrumpir el ritmo de los rivales, pero ahora con el cronómetro de pitcheo en vigencia, el zurdo de los Yanquis puede aumentar aun más su velocidad.

Peralta ponchó al venezolano de los Piratas, Tucupita Marcano, con tres lanzamientos en el segundo inning, en solo 20 segundos.

“Sabes que está en sus aguas”, dijo el mánager de los Yanquis, Aaron Boone, luego del triunfo de su equipo por 9-1 sobre Pittsburgh. “Le otorga otra herramienta que juega a su favor”.

El veterano de 31 años está comenzando su octava campaña en las Mayores, luego de pasar por los Rojos, Gigantes y ahora los Yanquis.

Peralta tiró un slider a 85 millas por hora para sorprender al joven de 23 años de los Piratas para el primer strike. Luego, soltó un sinker de 94 mph que produjo un swing fallido de Marcano. Acto seguido, el quisqueyano terminó el turno con un cambio que congeló al patrullero de Pittsburgh.

Alineación de cuidado

Enfrentar a Giancarlo Stanton siempre incluye cierto elemento de peligro para cualquier lanzador. Eso ha sido particularmente cierto en esta pretemporada, con el cañonero de los Yanquis enfocado desde el primer turno que tuvo en la Liga de la Toronja.

Stanton ha pasado las primeras semanas de la primavera arrasando al bate.

Los Yanquis cuentan con DJ LeMahieu, Aaron Judge y Anthony Rizzo en los primeros tres turnos del orden al bate. Stanton es cuarto.

“Honestamente, lo estaba pensando antes y me decía, ‘No sé dónde tirar la bola; no sé lo que dice el reporte de los scouts’”, confesó el lanzador Cory Abbott cuando enfrentó a los Yanquis de Nueva York. “Lo he visto un par de veces por televisión. Bajito y afuera. Le dará fuerte, pero no será un jonrón’. Y así fue. Conectó un batazo de 113 (mph) directo a mi pierna”.

En su segundo turno, Stanton dio un buena conexión, un elevado que capturó Jordan Weems en la pista de seguridad.

“Para ser tan temprano, parece estar enfocado”, dijo el mánager de los Yanquis, Aaron Boone. “Sus turnos en las sesiones en vivo han lucido muy bien. En el último par de años, ha llegado de esta manera también. Siento que tiene un conocimiento más pulido de quién es como bateador. Ha lucido muy bien hasta ahora”.

A pesar de sus altibajos en la segunda mitad (que coincidió con la lesión en el Aquiles de Stanton), los Yanquis terminaron la campaña del 2022 como líderes en jonrones en la Liga Americana (254), carreras anotadas (807) y empujadas (764).

Pero Stanton visualiza la alineación de los Yanquis en el 2023 como una más formidable aún.

“Cuando estamos todos ahí, somos una potencia”, señaló Stanton. “Actualmente, todo está funcionando. Mientras más días podamos estar en el lineup, más divertido será, como un preámbulo de este año”.— MLB