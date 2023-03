Recuerdos de ayer que se mantienen

No sé si los años vividos nos hacen valorar más los lazos de amistad, pero sí es cierto de que es una bendición que a estas alturas tenga a muchas personas a las cuales quieres y admiras por ese vínculo que es la amistad.

Lo anterior nace a raíz del último artículo que nos publicó el Diario, que fue el motivo por el cual uno de mis compañeros en las lides beisboleras me buscó en días pasados y con añejas fotografías y recuerdos volvimos a hacer remembranzas de ese maravilloso pasado que no se olvida, pero que no volverá. Su nombre: Guilbardo Graniel, nuestro tercera base que fue banquero en la época que mi señor padre ocupó la gerencia del Banco del Sureste, y rival en los torneos de sóftbol del Club Campestre.

Tercera base titular indiscutible de nuestro equipo Bacardí en el béisbol, hicimos un repaso a los amigos que se nos han adelantado a jugar en otro campo que es el cielo, y tristemente vimos que somos afortunados de seguir en este diamante terrenal.

Como obsequio me regaló una foto que ilustra el presente, misma que estuvo a punto de que las lágrimas de la alegría y nostalgia brotaran. Siendo mi señor padre gerente del Banco del Sureste, esta institución patrocinaba un equipo que, por muchos años, y al final, con el mote de Pericos, fue partícipe de muchos torneos en el referido centro deportivo. En ella aparecen mi hermana Teté, como madrina, y mi papá al centro, y como jugadores que no olvido a Roger Franco, César Rosado, “El Pilón” y Jorge “El Cazón” Casares, pionero del pitcheo de la bola suave.

Después de los partidos todo se tomaba con camaradería y se celebraban los triunfos o se lamentaban las derrotas en el restaurante del Campestre, manejado en esa época por “Chavo” Escalante, que me deleitaba con una sopa de camarones que no he vuelto a degustar.

Hoy, disfrutando a los jóvenes-adultos que conforman los equipos de veteranos de los torneos en el campo del Club Campestre, llego a la conclusión de que el deporte es indispensable en nuestras vidas.