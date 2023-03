Sergio "Checo" Pérez va por la hazaña en la Fórmula 1; lanza claro mensaje a Max Verstappen

La temporada 2023 de la Fórmula 1 oficialmente ya dio inicio este viernes 3 de marzo con las prácticas previas al GP de Bahrein con varias sorpresas en las escuderías. Red Bull, Mercedes y Ferrari buscarán lo más alto de la tabla para coronarse campeones en la lucha por el trofeo de pilotos y constructores. Acá te dejamos la información que debes de saber para el primero GP de la Fórmula 1.

Horarios y dónde ver las prácticas y qualy del GP de Bahrein

Las primeras prácticas libres se llevan a cabo el viernes 3 de marzo y la primera carrera del año tomará lugar este domingo.

Los ojos estarán puestos sobre Max Verstappen y "Checo" Pérez, los pilotos de Red Bull que se llevaron los reflectores la temporada pasada al ganar el primer y tercer lugar respectivamente del Campeonato Mundial de Pilotos. Sin embargo, fue Ferrari la escudería que brilló en Bahrein hace un año y para esta temporada las expectativas de Charles Leclerc y Carlos Sainz son altas para competirle al actual campeón.

¿Cuándo y dónde ver las prácticas, qualy y carrera?

Prácticas libres 1 DÍA: viernes 3 de marzo 2023 HORA: 05:30 hrs TRANSMISIÓN: FOX Sports 3 y FOX Sports Premium

Prácticas libres 2 DÍA: viernes 3 de marzo 2023 HORA: 09:00 hrs TRANSMISIÓN: FOX Sports 3 y FOX Sports Premium

Prácticas libres 3 DÍA: sábado 4 de marzo 2023 HORA: 05:30 hrs TRANSMISIÓN: FOX Sports 3 y FOX Sports Premium

Qualy

DÍA: sábado 4 de marzo 2023 HORA: 09:00 hrs TRANSMISIÓN: FOX Sports 3 y FOX Sports Premium -

Carrera

DÍA: domingo 5 de marzo 2023 HORA: 09:00 hrs TRANSMISIÓN: FOX Sports Premium Para decepción de varios aficionados, el narrador argentino Fernando Tornello ya no formará parte de las transmisiones de FOX Sports para México.

"Checo" Pérez lanzó fuerte advertencia para Max Verstappen

Tras la polémica carrera de Brasil donde "Checo" y Max tuvieron sus diferencias que acapararon los reflectores al final de la temporada de 2022, este año se espera la "rebeldía" del mexicano en contra de su compañero de equipo a quien mucho se le ha criticado por su actuar.

Recordemos que en el GP de Brasil, Max Verstappen no le regresó la posición a "Checo" Pérez quien en ese momento peleaba el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Al término de la carrera y al ser cuestionado al respecto, el mexicano lanzó polémicas declaraciones en contra de quien había sido uno de sus más cercanos amigos en la Fórmula 1: Max Verstappen

Al respecto, en reciente entrevista "Checo" Pérez hizo unas declaraciones que ponen aún más al rojo vivo el inicio de temporada y que ha hecho eco en varios medios deportivos. Pese a que el mexicano dejó en claro que los problemas con su compañero Max Verstappen, son cosa del pasado y los cuales espera no revivir sí dejó muy en claro que si no recibe ayuda del equipo, él no ayudará.

"Lo hemos hablado y tenemos una relación muy transparente desde el inicio, al final es importante dejar todo esto atrás porque tenemos que trabajar como un equipo", declaró el mexicano. "Checo" Pérez, quien buscará llegar a los más alto en la temporada, dejó una importante advertencia para el neerlandés, que ha sido criticado por su falta de compañerismo en Red Bull.

"Es importante siempre trabajar en equipo y obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito yo tampoco lo daré, eso es obvio, pero no espero nada de eso", finalizó el tapatío en la entrevista con Fox Sports.

Leyenda de la Fórmula 1 arremete contra Checo previo a GP-Baréin

Otra polémica al rededor del mexicano son también las declaraciones del expiloto Mika Hakkinen, quien afirmó que ve a "Checo" como un piloto más y son posibilidades de hacer algo relevante en la temporada 2023.

Mika Hakkinen, conocido bicampeón de la máxima categoría de automovilismo, aseguró que el mexicano no tiene oportunidad ante Max Verstappen.

"No llegas tan lejos si no crees que eres rápido. Pero cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar en el espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max. Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Max. Pérez será segundo. No hay dudas al respecto", mencionó el finlandés a Unibet.

El expiloto, incluso puso en duda el talento del tapatío, detallando que siempre se encuentra en la mejor disposición, recibe la orden y le da la posición a Max Verstappen, una muestra clara de falta de ganas de trascender.

"Parece ser muy obediente. Lo que quiero decir con travieso es que algunas veces el equipo le pide hacer cosas, como hacer ir más lento a otros, y a Sergio no le importa; lo hace, si el equipo lo quiere. Ya sea en la clasificación o en la carrera, él hará lo que le pidan hacer. Pienso que es antideportivo, pero si funciona, funciona", finalizó.



