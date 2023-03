Venados FC: sinfonía del “Yuca”

Eduardo Fernández Aldana vive su última temporada como jugador profesional. Y todo lo que pueda aportar para los Venados FC y para el fútbol lo hará.

Especialmente si, además, se puede disfrutar.

De inicio, el martes pasado, en el partido que los ciervos jugaron ante Pumas Tabasco en Villahermosa le hacía sentirse el hombre más feliz del mundo, junto con todos los compañeros del equipo, porque un gol suyo mandó a los yucatecos al frente en el primer tiempo.

“Cambiaría todo porque ese gol hubiera sido para la victoria, no se pudo porque nos empataron al final, y nos deja tristes, pero al menos me siento un poco contento porque ayudó al equipo a sacar el empate”, dijo el “Yuca”, quien, de otro lado, expresó que “se están dando las cosas bien en esta mi temporada de despedida”.

Fernández Aldana abrió de titular en una alineación que mostró ausencias importantes, como las de Rodrigo Noya y Neri Cardozo, más otras que van desde fechas anteriores.

“Salí con gafete de capitán, metí un gol, fue una noche bonita. Cada vez me voy sintiendo mejor, más adaptado a lo que pide Bruno (Marioni, el técnico), aportando mi experiencia al equipo. En os tres últimos juegos he tenido participación, ganamos dos, empatamos uno. Creo que en resultados vamos bien, pero pudo ser mejor”, señaló.

“Y pues, estamos en ‘la última del Yuca’ y no me podía ir sin gol en esta temporada”, agrega.

A los 37’ del primer tiempo, Fernández Aldana recibió un balón desde la banda, filtrado por Sleyther Lora, y tiró a la portería. El balón lo desvió un defensa y se fue a las redes.

Comenzó entonces una celebración especial para Eduardo Fernández. “Tuvo una gran dedicatoria”, relata. “Justo cuando se embaraza mi esposa Diandra de mi hija Renata, me toca jugar contra Coras y meto gol. Tengo la foto de cuando festejo ese gol, es un tesoro”.

Ahora Renata tiene siete años y, si Dios quiere, en mayo tendrá hermanita.

“Mi hija me dice que me falta gol para mi hermana, para Aitana, que así se llamará nuestra segunda hija, para tener la foto como yo. Me insistía mucho y siempre me pedía: ‘más te vale meter gol para Aitana’. Y justo ahora cae ese gol”.

Pues, como celebran muchos futbolistas cuando anotan gol en época en que van a ser padres, se metió el balón a la playera y comenzó a acurrucarlo.

De allí, la celebración tomó otro cariz, como si ofreciera un concierto musical, lo que llamó la atención.

El mediocampista de 32 años de edad contó:

“La celebración así fue porque Renata toca violín, la llevamos a clases y ha hecho dos presentaciones. Estamos felices por eso. Y pues así, fue dedicatoria triple: para mi esposa por su embarazo, para mi hija que viene en camino y para Renata por su amor al violín”.

Y bromea: “Un toque sinfónico a ‘La última del Yuca’”.— Gaspar Silveira Malaver