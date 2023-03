Al diamante las 30 novenas

El Opening Day de las Grandes Ligas ha llegado.

Por primera vez desde 1968, cada uno de los 30 equipos de las Mayores disputarán sus primeros partidos de la temporada el mismo día, por lo que hoy habrá acción de béisbol continuamente durante horas.

La incertidumbre será el saber que podrán hacer los Astros de Houston para refrendar su título de la última Serie Mundial frente a las aspiraciones de otras poderosas novenas.

Los Mets de Nueva York, Padres de San Diego, Yanquis de Nueva York, Marineros de Seattle, Filis de Filadelfia y Dodgers de Los Ángeles han presentado sus credenciales de firmes candidatos al campeonato.

Los Astros tratarán de convertirse en el primer equipo que repite título desde que los Yanquis lo lograron entre los años 1988 y 2000.

No es un dato menor que la novena de Houston ha disputado las últimas seis series de campeonato de la Liga Americana y en cuatro ocasiones la Serie Mundial, que ganó en 2017 y 2022.

De entrada el entrenador Dusty Baker no podrá contar con tres de sus figuras por lesiones: el venezolano José Altuve, Michael Brantley y Lance McCullers Jr.

En la plantilla continúan el cubano Yordan Álvarez, Alex Bregman, Kyle Tucker, el Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial, Jeremy Peña; así como el nuevo refuerzo llegado desde la agencia libre, el inicialista cubano José Abreu.

A propósito del cuerpo de lanzadores, el dominicano Framber Valdez debe ganar espacio tras la salida de Justin Verlander y ser el guía de su compatriota Cristian Javier, del venezolano Luis García y del mexicano José Urquidy.

Por primera vez en su carrera, el mexicano César Salazar comenzará la temporada en el róster de los Astros de Houston.

El receptor empezó la campaña siendo parte de la plantilla de 40 de los Astros, pero hizo lo suficiente en los campamentos para ganarse un puesto en la lista final de Houston, con quien espera hacer su anhelado debut en las Mayores.

“No lo esperaba”, confesó el receptor de 27 años. “Llegué a los entrenamientos intentando hacer mi trabajo y demostrarle al equipo que puedo ganar. Es irreal. Es un sentimiento irreal”.

Salazar dijo que se sintió “emocional” antes del último juego de exhibición de Houston ante Sugar Land, cuando recibió la noticia.

“Se lo tomaron tranquilos”, dijo refiriéndose a las caras sin expresión del mánager Dusty Baker y del gerente general Dana Brown. “Dana me dijo que me había quedado. No lo podría creer. Creí que era un sueño”.

Salazar bateó .265 con 16 jonrones y 60 empujadas entre Doble-A Corpus Christi y Triple-A Sugar Land en 2022. En esta primavera, el oriundo de Hermosillo se fue de 21-6 con un cuadrangular.

Entra a selecto grupo

El mexicano Julio Urías, el actual campeón de efectividad en la Liga Nacional, se convertirá en el quinto abridor en los últimos cinco años en el Opening Day de los Dodgers cuando se enfrente a los Diamantes de Arizona.

“Es un tipo que será nuestro caballo de batalla”, dijo Roberts a Los Ángeles Times “Si observa la rotación y cómo está construida, esperaría que lidere a nuestro personal en entradas lanzadas y se desempeñe como lo ha hecho en últimos años”.

Desde figuras como Fernando el “Toro” Valenzuela, Teodoro Higuera, Esteban Loaiza, Óliver Pérez y Rodrigo López, se incluyen en la reducida lista a la que recién ingresa al nativo de La Higuerita, Sinaloa, “El Culichi” Julio César Urías.

Debuta como capitán

Los Yanquis esperan que el debut de Anthony Volpe en Grandes Ligas aporte un ingrediente eléctrico al Opening Day de Nueva York, dada la gran anticipación que hay en torno a la llegada de uno de los mejores prospectos del béisbol al Bronx.

Sin embargo, el club también está a la espera de su primer juego de la campaña hoy ante los Gigantes en el Yankee Stadium por otro motivo de peso: Será el primer partido de temporada regular de Aaron Judge como el decimosexto capitán en la historia de los Yanquis.

Si se ha perdido un poco el enfoque en torno a ese tema es por el ascenso de Volpe, pero la importancia de la capitanía de Judge sigue vigente para un equipo que no ha contado con capitán alguno desde que Derek Jeter se retiró en el 2014.

“Esto será especial”, dijo Judge. “Tener la oportunidad de disputar mi primer juego como capitán, estando para una gran organización. Nos vamos a divertir”.

Judge se ganó la distinción en diciembre, luego de renovar con los Yanquis con un contrato de 9 años y 360 millones, que mantendrá al cañonero en el Bronx durante la próxima década.

Judge reiteró que no portará una “C” en su uniforme, de la misma manera en la que tampoco lo hicieron Jeter, Mattingly ni el resto de los capitanes anteriores.