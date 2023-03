Determinación, lo que hizo falta a los Venados

Bruno Marioni considera que si los Venados FC hubieran jugado desde temprano como lo hicieron cuando ya estaban 3-0 abajo, otra hubiera sido la historia.

Pero no fue así y los ciervos, aunque apretaron en el final, terminaron perdiendo por segunda vez en fila, 3-2 ante el Atlético La Paz, resultado que pone en complicaciones las aspiraciones de los yucatecos de querer terminar entre los primeros cinco del Clausura 2023 de la Liga de Expansión.

“¿Que qué nos faltó? Nos faltó determinación, salir desde el primer tiempo a buscar goles, y no como hicimos cuando ya estábamos abajo 3-0”, expresó Marioni, en la conferncia tras el segundo tropiezo seguido del equipo, que, por otro lado, llegó a seis partidos seguidos sin conocer la victoria.

Las declaraciones de Marioni tras el revés en la fecha 14 en el Estadio Guaycura se centran en el desbalanceo que tuvo el equipo astado, que llegó a verse 3-0 abajo en el marcador y se pensó que podría haber más goles, pero todo lo contrario, los ciervos despertaron y casi hacen la hombrada de sacar el 3-3.

Dos goles del colombiano Sleyther Lora le dieron más intensidad al partido, pero no les bastó.

Indicó que por nada quiere ponerse a buscar pretextos por los malos resultados de las rechas recientes, pero ennumeró varias condicionantes que han tenido en las fechas recientes.

“Estamos recuperando jugadores de a poco, arriesgamos mucho son Sleyther, que no está en óptimas condiciones. El “Chivo” (Carlos Rosel) está recién regresando, no tenemos a Luciano Nequecaur, no contamos con Mauro Pérez, Milton (Caraglio) ha sufrido físicamente bastante en este torneo”, pero igual reiteró que “nos ha faltado determinación, contundencia, y lo hemos pagado con resultados así”.

“Tuvimos diez minutos para rehacer lo que no hicimos en todo el partido. Solo reaccionamos después de recibir el tercero gol. Eso quiere decir que tuvimos tiempo de sobra para ganar”.

“Lamentablemente no estamos reaccionando a tiempo, sumado a que el rival conoce bien el campo, sabíamos de la intensidad con que juega Atlético La Paz, de las transiciones rápidas, del peligro que tenía”.

Los Venados perdieron por segunda vez seguida y en sus recientes seis partidos no han sabido ganar.

Eso los tenía, al corte de ayer, en el lugar 12, con 17 unidades. Lo que se ha visto es que el equipo se ha enfriado, y clubes como La Paz, el rival reciente, se han calentado, remontando posiciones en la tabla del Clausura. Los bajacalifornianos tienen 21 unidades y ya aparecen en el séptimo sitio.

Luego de una semana fuera de casa, los Venados regresan a Mérida para recibir el martes 4 de abril a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en la fecha 15.— Gaspar Silveira