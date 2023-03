Enrique Burak explota contra el Tri; llama "mediocres" a jugadores de la Selección Mexicana (vídeo)

Enrique Burak, periodista de TUDN, explotó contra la Selección Mexicana de Fútbol comandada por Diego Cocca, a cuyos integrantes tachó de "mediocres", esto después de lo ocurrido en los recientes juegos de Nations League y, especialmente, ante el resultado contra el equipo de Jamaica en el Estadio Azteca.

El analista deportivo se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales al hablar de la Selección y el poco o nulo respeto que ahora impone a sus rivales.

"Una selección que recibe todo el apoyo de los medios y todo el apoyo de la gente son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía. Era como si fueran a enfrentar a un gran fantasma. Pero como muchas veces ocurre, te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada, que es lo que tiene la Selección Mexicana de Futbol", comentó el periodista.

Jugadores piden a la afición apoyo

Luego de que la afición abucheara al cuadro tricolor, varios jugadores se pronunciaron ante ello pidiendo el apoyo. Al respecto Enrique Burak afirmó que la situación le parecía indignante.

"Ya se les perdió el miedo y el respeto, y que salgan jugadores (a decir) 'pues es que vengan a apoyarnos'. O sea, ¿Cuánto tiempo se les ha apoyado?, ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un Mundial de futbol para estar con ellos? Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna", sentenció Enrique Burak.

Pese a que no dijo nombres, probablemente se refería a una entrevista ofrecida por Irving Lozano.

@EnriqueBurak hablando verdad al TRI y sus becados qué más que futbolistas son divos.



Te equivocas @HirvingLozano70. Ganar millones por entrenar, viajar y jugar, no es partirse la madre.



La realidad la describió @MarianaVDL: "Somos muy malos en un deporte que nos gusta mucho".

Burak afirmó que le indigna que los jugadores sigan pidiéndole a la afición que los apoye y no los critique, ya que han sido seguidos de manera incondicional por los fans durante décadas a justas de gran calibre como el Mundial.

Compara apoyo del Tri con el de otros atletas

Finalmente, Burak aseguró que le gustaría ver a los jugadores del Tri en el lugar de otros atletas de alto rendimiento que no reciben los recursos necesarios para poder representar a México en competencias internacionales.

"Quisiera que estos futbolistas se vieran en los zapatos de todos aquellos que están buscando una beca de 3 o 4 mil pesos de la CONADE, que están entre los mejores del mundo pero que no se las dan o que sus papás tienen que comprarles uniformes para representar a México en competencias internacionales".

Reacciones en redes sociales

Al respecto fueron varios los usuarios que coincidieron con el comentarista deportivo y le brindaron todo el apoyo sobre lo dicho. Acá te presentamos algunas de las reacciones:

Totalmente de acuerdo!! Con @EnriqueBurak si hay una parte super sensible de la sociedad en México son los jugadores de fútbol y varios aficionados al mismo deporte!! Tantito les dicen algo y se encienden (ojo también soy muy fan pero ya basta de fanatismo exacerbado) — Jose Alberto Salazar (@Tsubasatrejo) March 30, 2023

En el barco de Don Enrique Burak siempre. — Cid (@DerHerrFlammen) March 30, 2023

De acuerdo con @EnriqueBurak. Hay muchos deportistas que aparecen como los niños héroes una vez cada 4 años. El caso más palpable lo tenemos con la Selección Mexicana de Béisbol. — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 30, 2023

