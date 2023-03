Borges: Soñaré siempre

Un helicóptero surcaba los aires de Jalisco ayer, rumbo al Estadio Panamericano de Zapopan. Llevaba al hombre que presentarían minutos después como nuevo mánager de los Mariachis de Guadalajara.

¿El que estaba allí era Luis Borges? ¿Aquel que, de chamaco, vendía refrescos con su cubeta en el Kukulcán soñando ser pelotero?

“Sí. Yo estaba allá. ¡Qué susto… Qué nervios! He volado infinidad de veces en avión, pero en helicóptero nunca. Me sentía nervioso porque iba a la presentación de mi primer trabajo como mánager en Liga Mexicana, así que imagínate”, cuenta Luis, en una charla ayer con el Diario, poco después de dejarse ver en el Panamericano para ponerse, por primera vez, la chamarra y la gorra de los Mariachis, de forma oficial.

Volaron los recuerdos, que vaya que los tiene el que es considerado uno de los mejores torpederos de su generación. De una carrera que se inició con los Langosteros de Cancún, tras una estadía en las sucursales de los Reales de Kansas City; con un paso de huella sólida con los Leones de Yucatán, con los que fue campeón en 2006 y asiduo asistente al Juego de Estrellas. La carrera como profesional la cerró jugando para los Saraperos de Saltillo y, desde entonces, inició otro andar: prepararse para alcanzar la meta a la que llegó ayer. Fue instructor de bateo con los Piratas de Pittsburgh, luego couch con los Saraperos de Saltillo, y probó igual en la Mexicana del Pacífico con el otro equipo de Jalisco, los Charros.

Así comenzó su historia como piloto de los Mariachis, con una enorme sorpresa.

“Me agarró con la sorpresa lo del helicóptero, me sentí muy nerviosos, es una experiencia muy bonita. Me encanto. En el camino iba pensando muchas cosas, viendo todo desde arriba, más claro que cuando vas en avión”, expresa.

No tiene duda que todo pasa porque pasa. Siempre se ha considerado un soñador, como desde que era niño y jugaba en la calle solo por divertirse, hasta hacerse profesional. Hoy, es mánager.

“Ser mánager es una oportunidad muy buena. Ustedes saben, me he preparado para este momento, y son oportunidades que no hay que desperdiciar. Yo digo que la vida siempre ha sido de decisiones y gracias a Dios me ha tocado tomar decisiones buenas porque me llegan en el momento correcto”.

La nueva misión

Desde hace tres semanas comenzó a barajearse que el “Vampiro” llegaría con la batuta para los Mariachis. Tardó en hacerse oficial, pero ayer Luis Beltrán Borges Burgos (10 de julio de 1980, Mérida) no tenía más que palabras de agradecimiento. “Me siento contento con la ciudad, agradecido con Guadalajara, con Jesús Valdez (director deportivo), que confía en mí. Agradecido con los dueños, que apuestan en mí a pesar de ser mi primer año. Y creo que mi responsabilidad es no defraudar. Para eso estoy mentalizado”.

Ansioso, como cuando en sus épocas de jugador buscaba hasta la pelota más difícil en el campo corto o trataba de alcanzar una base extra con algún hit, Luis Borges Burgos dice que “ya quiero brincar, como cuando esperas que suena la campana para salir corriendo para empezar”.

El reto deportivo no será fácil porque los Mariachis se quedaron fuera de la postemporada con una campaña para el olvido, tras que en 2021 fueron grandes animadores. Borges Burgos espera sacar provecho de cada uno de sus elementos, en unión con su cuerpo técnico.

“Esto es un buen inicio, me siento con la madurez para poder iniciar, para trabajar en equipo. Tengo mis couches que de verdad están increíbles, han tomado la responsabilidad de igual manera que yo, hay gente de mucha experiencia que va a ayudar al equipo”.

Actualmente, los Mariachis, con Borges a la cabeza, trabajan en un mini camp, al que, en unos días más, llegará la gente grande. “Va a ser muy emocionante este trabajo. No tengo palabras, lo estoy viviendo demasiado rápido, pero con conciencia, que es lo más importante”.

Aquel chico que soñaba con ser beisbolista, y que luego escuchaba en cada turno al bate el “Échale Vampiroooo” de Maná, pidió un espacio para dedicarle a su esposa Gloria Denis Cardeña y sus hijos Glorilú y Luis todo lo que viene en esta misión. “Ellos sufren mi ausencia, pero todo el tiempo están apoyándome en mis locuras”.— Gaspar Silveira Malaver