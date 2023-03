Erik Lira interesa en Italia

Erik Lira, uno de los jugadores más importantes en la actual plantilla de Cruz Azul podría estar viendo sus últimos meses en la Liga MX.

De acuerdo con información del periodista turco Ekrem Konur, tanto Fiorentina como el Udinese preparan una importante oferta por el jugador de 22 años de edad.

El reporte, agrega que la llegada del futbolista canterano de Pumas y llegado a la Máquina en el Clausura 2022, se podría dar en el mercado de verano.

La carrera de Erik Lira ha tomado en los últimos meses un importante impuso en el centro del campo, primero al ser un titular indiscutible de Cruz Azul, actuaciones que ya lo llevaron a la Selección Mexicana e incluso a jugar en el Juego de Estrellas con la Liga MX ante la MLS.

De concretar su llegada al balompié italiano, el jugador mexicano se sumaría a Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Johan Vásquez.

Interés en Milán

Guillermo Ochoa, portero mexicano del Salernitana, señaló que son ciertos los acercamientos del Milán y del Ínter, luego de que salieran estos rumores en las redes sociales.

“Ha habido acercamientos de otros clubes, pero ya tengo mucha experiencia y los rumores a veces no sirven. Lo importante es lo que hagas en la cancha. Los clubes importantes de Italia ya saben que tengo pasaporte comunitario, que todo es más fácil”, comentó el arquero.

El portero del Tricolor estará buscando quedarse en Europa un par de temporadas más, con la esperanza de poder jugar en competencias europeas.

“Los rumores me motivan, no me distraen. Ojalá algún día pueda jugar Champions League. Veremos qué pasa en estos seis meses de contrato. En verano ya podría ser libre”, expresó Ochoa.