Exhiben supuesta infidelidad de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez; él responde (VÍDEO)

Fue hace apenas unos días que la modelo Daniella Chávez reveló haber tenido relaciones con Cristiano Ronaldo y aunque el tema causó mucho revuelo, ahora las alarmas de nueva cuenta comienzar a sonar para el reconocido futbolista pues una influencer venezolana exhibió que también tuvo un encuentro íntimo con él, lo que de nueva cuenta indicaría que le habría sido infiel a Georgina Rodríguez. Aquí los detalles.

La influencer venezolana Georgilaya reveló a través de sus redes sociales que tuvo relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo previo al mundial de Qatar 2022. La mujer asegura que todo sucedió durante la concentración de Portugal.

Mediante un vídeo la también modelo de Only Fans comentó que el futbolista la citó en el hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia donde se encontraba hospedado junto con la selección de su país.

El supuesto hecho se habría producido el 25 de marzo de 2022 y según la venezolana, Cristiano Ronaldo la contactó por Whatsapp y la citó en la habitación 312 del piso 3 de dicho hotel. Todo esto en medio de los encuentros ante Turquía y Macedonia por el repechaje al Mundial de Qatar.

Cabe mencionar que, de acuerdo a Georgilaya, ella se lo encontró a las afueras del lugar, como muchos otros fanáticos, y quiso tomarse varias fotos con él, sin embargo, asegura que no sabía qué intenciones tenía Cristiano Ronaldo y aunque asegura que todo fue de forma consentida, se sintió manipulada por su fama y poder.

“No pensé que, en esa situación, habría sexo. El hecho es que sucedió. Fue consentido de mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la fama y el poder de Cristiano”, añadió.

Por su parte, el equipo de Cristiano Ronaldo, niega rotundamente los hechos y amenaza con emprender acciones legales. "Es completamente falso y difamatorio", dijo un portavoz del actual futbolista de Al-Nassr al diario portugués 'Correio da Manha'.

Pese a las críticas, Georgilaya afirmó que se mantendrá en su versión de lo ocurrido:

"No tengo miedo. Voy a alzar mi voz para defender mi verdad, que es la verdad de los hechos que ocurrieron con esta persona. Sabía lo que me venía, sé el poder que hay detrás de esa persona, pero no hay nadie tras el poder de Dios".