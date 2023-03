Guerrero Jr. se pierde el Clásico 2023

El peor de los escenarios posibles se ha dado para República Dominicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2023 con respecto a Vladimir Guerrero Jr. Luego de salir del partido del viernes entre los Azulejos de Toronto y las Rayas de Tampa Bay por molestias en una rodilla, Nelson Cruz, gerente del combinado dominicano que irá al torneo mundial ha confirmado la salida del inicialista del róster.

“Lamentablemente surgió esto (viernes) con Vladi en su rodilla derecha y no podrá estar con nosotros. Nadie está más apenado que él por no salir al terreno por su país en el Clásico. Estas cosas pasan, son parte del juego. Esperamos que se recupere, Dios mediante, y tenga un gran año con su equipo de Toronto”, señaló Nelson Cruz a través de un comunicado de prensa.

La salida de Vladimir Guerrero Jr. del equipo dominicano es una baja sumamente sensible de cara al Clásico Mundial de Béisbol, no solo porque pierden a uno de los mejores bateadores jóvenes del conjunto y de las Grandes Ligas, sino por el hecho de que la primera base es una posición donde la selección de República Dominicana no cuenta con profundidad en dicha posición.

De acuerdo con la misma nota de prensa que fue publicada por la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), el gerente del conjunto ya se encuentra trabajando para buscar un reemplazo para el inicialista. El anuncio de quién ocupará la posición estará llegando en las próximas horas, de acuerdo con Nelson Cruz.

En caso de que no se incluya a un jugador con experiencia en la primera base, Cruz indicó en el pasado que el veterano Robinson Canó está en la disposición de jugar ahí, aunque este solo ha accionado en 14 partidos en dicha posición durante su carrera en Grandes Ligas.

El propio Cruz, quien se desempeñará como gerente-jugador, se ha visto en días recientes practicando en la primera base junto a los Padres de San Diego, y tiene un partido de experiencia el cual disputó en 2021 junto a las Rayas de Tampa Bay, por lo que pudiese ser otra opción interna para jugar el campeonato en la inicial.