El 11 de marzo, la selección mexicana de béisbol hará su debut en el Clásico Mundial ante Colombia y todo parece indicar que su rotación abridora está definida.

De acuerdo con diversos reportes, Julio Urías, lanzador de los Dodgers, será el abridor para enfrentar a la novena sudamericana, en el Chase Field, casa de los Diamantes de Arizona; en ese recinto México disputará todos sus duelos de la Fase de Grupos.

Los otros pítchers abridores para los siguientes enfrentamientos del equipo que comanda Bejamín Gil serán Patrick Sandoval (Angelinos), Taijuan Walker (Filis) y José Urquidy (Astros).

La rotación tricolor quedará de la siguiente manera para los duelos de la Fase de Grupos:

Julio Urías Vs. Colombia (11 de marzo), Patrick Sandoval Vs. Estados Unidos (12 de marzo), Taijuan Walker Vs. Gran Bretaña (14 de marzo) y José Urquidy Vs. Canadá (15 de marzo).

Como parte de su preparación, México tendrá un par de duelos amistosos. El primero será el 8 de marzo ante los Guardianes de Cleveland y un día después frente a los Rockies de Colorado.