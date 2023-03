Wilmer Ríos corta con Cincinnati y regresa a los Acereros

A pesar de la emoción generada por su llamado a las Grandes Ligas con una invitación al campamento de los Rojos de Cincinnati, el lanzador Wilmer Ríos anunció a través de sus historias en Instagram que vuelve con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) después de un contratiempo presentado con la franquicia de la MLB.

“Lamentablemente el contrato con Cincinnati no se pudo continuar. Son hechos que no están en mis manos, yo no puedo controlar. Son asuntos del equipo, creo que no hubo espacio para continuar los planes de ir a lanzar y abrir juegos por allá en sucursales”, dijo Ríos. “Opté por regresar a México, de regresar a Monclova”.

La invitación al campamento de los Rojos llevó a Wilmer a dejar pasar la invitación para formar parte del róster de la representación de México para la Serie del Caribe 2023, así como el llamado de México en el Clásico Mundial 2023 que está por iniciar en los próximos días. La gerencia del conjunto nacional ya anunció su salida del róster con la inclusión de Manny Barreda.

“Las cosas pasan por algo”, agregó Ríos. “Yo sé que más adelante todo tiene su respuesta, todo tiene su mejoría. Gracias a Dios estamos bien, yo estoy bien mentalmente, de corazón me siento bien, no me siento decepcionado ni nada, en lo absoluto, pues se intentó. Son cosas que, como les digo, no están en mis manos y que yo voy a tratar de seguir dando lo mejor de mí y que algún día se pueda dar esa oportunidad de ir a otro lado”.

Ríos había sido firmado por los Rojos de Cincinnati y había sido asignado a la filial Doble-A de Chattanooga a inicios de febrero, sin embargo, el pacto se cayó y el pítcher se limitó a explicar lo que sucedió.

Wilmer, quien recientemente cumplió 29 años de edad, volverá para su novena temporada en la LMB, la quinta con los Acereros de Monclova.