Patinaje sobre hielo, sendero muy largo

El patinaje artístico sobre hielo de México ha dado pasos importantes en el firmamento internacional, lo que indica que va por buen camino y puede seguir mejorándose.

Javier Fernández, quien fue campeón del mundo dos veces y monarca de Europa siete veces, entre otros logros en un extenso palmarés, destacó ayer que el patinaje de Yucatán “tiene un nivel que se puede seguir trabajando, mejorando, porque siempre se puede ir mejor”.

Durante una larga jornada de trabajos del seminario intensivo “Amigos por Latinoamérica”, el exmonarca mundial, la entrenadora MariRo Reyes y Ricardo Olavarrieta, competidor olímpico y ahora comentarista de este deporte, hablaron con entrenadores y niños y adolescentes en la pista de hielo y salones de la pista de Plaza Galerías.

Javi Fernández destacó el logro reciente de Natalia Acosta Moisés, primera yucateca en participar en un Campeonato Mundial Juvenil de la ISU, en Calgary, Canadá. “La conozco, entrenó en la pista donde yo entrenaba antes en Canadá, es un lujo de decir que esta chica Natalia surgió de aquí, y es parte de lo que México ha logrado, porque también está Donovan Carrillo (competidor que ha ido a Juegos Olímpicos de Invierno y Copa del Mundo). Poco a poco va agarrando fuerza, a pesar de que no es un deporte de masas. Hay deportistas que están llegando lejos”.

Los tres exponentes participaron en trabajos en el hielo y luego en dinámicas en salón, charlando y ofreciendo ejemplos en piso para niñas y jóvenes.

Fernández dejó claro que en todos lados se requieren más apoyos institucionales, no solo para deportistas, sino en infraestructura.

Y fue claro al resaltar que la de patinaje no es una trayectoria que se construya en un día o en un año. “Es una carrera larga, no es un deporte fácil, hay que sufrir mucho, pero al final de ese sufrimiento, del día a día, de las competencias y entrenamientos, se aprende mucho, no solo como deportista, sino como persona, por la disciplina, el trabajo, la dedicación y el compañerismo”, dijo el español al Diario.

Externó que lo aprendido en su etapa de patinador pretende ahora poder darlo como una aportación a quienes empiezan o van forjándose. “Para eso estamos, para dar nuestro pequeño grano de arena, para proporcionar herramientas a los que quieran abrirse paso”. De su carrera, comentó que “fui constante, me mantuve muchos años en lo alto, pero no fue de un día para otro. Ahora, trato de trasladar mi experiencia a los niños”.— Gaspar Silveira