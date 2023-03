De la Plaza Mérida a las ferias españolas

Amigos aficionados…

Se viene la corrida que marcará el final de la temporada en la Plaza Mérida. Un serial que ha tenido de todo, y que para su final presenta un cartel que, comentan, es “una combinación de Madrid”.

Sin duda lo es.

En la terna aparecen dos matadores que estarán en la próxima Feria de San Isidro. Uno, mexicano, Octavio García “El Payo”, que para santo y seña acaba de salir de un duro percance que casi le hace perder un ojo.

Otro, Román Collado, o simplemente Román, que debutó hace poco en Yucatán toreando en la Feria de Xmatkuil y que, tras la corrida de la Mérida, viajará a su tierra, Valencia, para comenzar la parte fuerte de su temporada española en la famosa Feria de las Fallas.

Dice el maestro Ele Carfelo, que acaba de salir de un trance médico grande, que “es un cartel fino, para conocedores”, porque el tercer espada será un novel matador de toros, Héctor Gutiérrez, quien hace un año, casi casi para estas fechas, llegó para ocupar una sustitución y se fue en hombros luego de una tarde apabullante alternando ni más ni menos que con Roca Rey.

Los aficionados habían pedido a Gutiérrez con mucha fuerza luego de esa actuación que fue un debut de polendas para el joven de Aguascalientes en el coso de la avenida Reforma. Tiene mucho de sí el cartel, que se completa con toros de la ganadería “La Estancia”, de la familia Martínez Vertiz.

Será el colofón de una temporada que ha tenido sus complicaciones, pero que, a la par, ha presentado carteles de sumo interés, desde el que abrió hasta el que la cerrará. La tarde del aniversario con la pelea Joselito-Roca Rey, por ejemplo, sin que haya un triunfo grande, o la magistral clase que dio Diego Ventura a caballo en la cuarta tarde, hace unos días, de puerta grande, son algunos de los puntos sobresalientes.

De allá que sea de interés el cartel que viene. No se olvida una expresión de “El Payo” antes de la Corrida Guadalupana de 2021 en la Plaza México: “Muero por ir a torear a Mérida… Y me invitas al Diario como cuando fui la primera vez”. Es, me atrevo a decir, el torero más fino de nuestra baraja.

Los veremos aquí y luego por la tele (o tal vez en vivo) en el “mundial de los toros” que es la Feria de San Isidro. Un dato viene a mente: en Madrid el promedio de asistencia el año pasado fue de 18 mil espectadores, por 35 tardes en total. Muchos equipos de fútbol no meten ni a la mitad de esos aficionados a sus tribunas en partidos oficiales. Los toros sí interesan, no hay duda. Aquí y en cualquier plaza del mundo.

José María Napoleón, un famoso cantante a punto de cerrar su trayectoria, pero que antes fue torero igual que su hermano Fabián Ruiz, nos dijo hace poco tras un concierto en esta ciudad: “Me quiero imaginar esta plaza llena. Debe ser algo mágico”. Allá solo cantó. En la Mérida no actuó de torero, pero la sueña siempre. Esa, claro, es otra historia.