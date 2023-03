Djokovic tendría otra oportunidad para ir al Másters

Las incógnitas y preocupaciones se vuelven las únicas protagonistas en el mundo de Novak Djokovic cuando el tenis aterriza en tierras norteamericanas. Al no estar vacunado contra el Covid-19, las posibilidades de que el serbio pueda ingresar al país y competir son casi nulas.

Si bien su solicitud para poder disputar el Masters 1000 de Indian Wells fue rechazada, las esperanzas por decir presente en el certamen de Miami que se disputa la semana siguiente son altas.

Y es que el gobierno de los Estados Unidos prevé levantar las restricciones en mayo próximo para aquellos no ciudadanos que no están vacunados.

Su entrenador Goran Ivanisevic habló al respecto.

“No nos hemos rendido. Quiere jugar y me encantaría que se lo permitieran, sería genial tanto para él como para el tenis. Si no, no es el fin del mundo, tampoco jugó el año pasado. Lo más importante es que averigüemos pronto para que podamos hacer un plan”.

Cabe recordar que Djokovic no dice presente en el primer Masters 1000 del año desde 2019.

Sin embargo, Ivanisevic recalcó que este torneo no es su mayor prioridad de la temporada, ya que tiene entre ceja y ceja la gira de polvo europea: “En términos de preparación para la temporada europea de tierra batida, no estoy seguro de que jugar en Miami sea la mejor solución. Depende de Novak.— ESPN