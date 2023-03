El United busca olvidar la goleada 7-0 en la Premier

El Manchester United tiene que cambiar rápidamente el chip del fin de semana.

Los “Red Devils” se enfrentan hoy al Betis en actividad de los octavos de final de la Liga Europa.

Marcus Rashford, mediocampista del cuadro inglés, señaló durante una rueda de prensa que el partido ante el cuadro bético llegó “en el mejor momento” para olvidar el trago amargo del fin de semana cuando fueron goleados 7-0 por el Liverpool.

“Es algo que ocurrió. Lo único que podemos hacer ahora es aprender de ello y pasar página. Me alegra que tengamos otro partido ya porque es una oportunidad para dar un paso al frente y olvidar lo ocurrido”, dijo Rashford en rueda de prensa previo al enfrentamiento ante el conjunto bético, en una serie de octavos que promete emociones en 180 minutos.

“Perder contra el Liverpool es suficiente. El marcador no importa cuando pierdes en un partido así, o contra otro rival. No es una sensación que me guste. Pero no tiene sentido seguir dándole vueltas, porque ya no podemos cambiarlo. Ahora hay que resetear, volver a lo que sabemos hacer y ganar este jueves (hoy)”, apuntó.

En tanto, Erik Ten Hag, entrenador del United, urgió a que el equipo se levante tras la goleada histórica.

“Tenemos que sacar conclusiones (sobre la derrota contra el Liverpool). Hemos hablado sobre ello, hemos vuelto a ver el partido y ahora toca resetear y levantarnos”, reconoció Ten Hag en rueda de prensa, que aseguró no estar decepcionado con la actuación de sus jugadores.

Ten Hag también comunicó que Bruno Fernandes seguirá siendo capitán pese a su actitud contra el Liverpool, cuando empujó a un juez de línea, además de otras faltas de respeto, como dejar de perseguir a un rival para quejarse.

“Sí, va a seguir siendo el capitán. Está haciendo una temporada brillante y está jugando un papel importante en el equipo. Es una inspiración para nosotros, pero nadie es perfecto y todos cometemos errores. Estoy muy contento con tenerle en el equipo y estoy muy contento de que sea nuestro capitán cuando Harry Maguire no está en el campo”, dijo.

Otros partidos

El líder de la Premier, el Arsenal, se verá las caras con el Sporting Lisboa.

Los “Gunners” visitan en el primer encuentro.

En los otros partidos de ida de los octavos de final, el Juventus se mide al Friburgo; Sevilla recibe al Fenerbahce; el Shakhtar se enfrenta al Feyenoord del mexicano Santiago Giménez; Real Sociedad visita al Roma, Unión Saint Gilloise al Unión Berlín y el Leverkusen recibe al Ferencvaros.— EFE