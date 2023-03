Influencer acude a fiesta de futbolistas, la hacen llorar: Vídeo

ESPAÑA.— Han sido varias las ocasiones en las que una fiesta de futbolista ha terminado en un tremendo escándalo. Aunque pocas veces se conoce la versión de las mujeres que son invitadas a dichos eventos. Recientemente una influencer española generó el debate al relatar su experiencia, pues según la joven ella vivió una de las peores noches de su vida; tan mal le fue que salió llorando del lugar.

Tatiana Kisiel es una joven española que acudió a su cuenta de TikTok para relatar su desagradable experiencia en una fiesta de futbolistas a la que asistió.

La influencer, quien mientras cuenta su anécdota en un vídeo se le ve maquillándose, detalló que lo ocurrido sucedió en un hotel de Barcelona, al que acudió mediante la invitación de una amiga, aunque señala que cuando supo que jugadores de un importante equipo de fútbol asistirían se alertó.

La influencer Tatiana Kisiel contó su mala experiencia al asistir a una fiesta de futbolistas

En su relató la joven destaca que eran jugadores de un equipo importante, y aunque no reveló el nombre del club, da a entender que sería la escuadra a la que perteneció Messi, Piqué y hasta Dani Alves, es decir el FC Barcelona.

Tatiana Kisiel admite que sabía que era una mala idea ir, pero como tenía "ganas de fiesta", pues decidió arriesgarse.

"No era una fiesta del equipo de barrio al que juega tu primo... Saltaron mis alarmas porque oír la palabra futbolista es una bandera roja. Pero pensé 'tengo ganas de fiesta, el hotel es brutal… ¡Vamos a probar!'... la fiesta era en la planta menos 1 del hotel. Y yo decía: ‘¿me tengo que quedar incomunicada?’...", relató la joven quien indicó que les retiraban sus celulares en la recepción y ya luego entendió por qué.

La influencer española continuó mencionando que los futbolistas eran arrogantes y estúpidos; destacó que la fiesta sería mejor sin ellos presentes.

Pero las cosas empeorarían cuando vio cómo un jugador le gritaba a una mujer camino al baño, Tatiana quiso ayudarla, pero esto resultó siendo una mala idea.

."Como vi que no servía de nada, me puse a grabar discretamente, pero me pilló. Me fui corriendo al baño porque el tipo me estaba persiguiendo gritando. No paraba de aporrear las puertas, hasta que consiguió que saliera y borrara el vídeo..."; explicó la joven.

Finalmente Tatiana Kisiel externó cómo salió de la fiesta: "Salí de allí llorando y obviamente no volvería a ir a una fiesta de futbolistas", concluyó la española.

El vídeo de la influencer de inmediato generó los comentarios en los que le pedían revelar el nombre del club y quien la hizo llorar, también se podían leer sugerencias sobre que debería denunciar los hechos ya evidentemente la violentaron, pero otros más salieron en defensa de los futbolistas señalando que nadie la invitó.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce alguna otra versión que pueda corroborar el relato de la joven española.

¿Quién es Tatiana Kisiel?

Es una modelo que suele compartir sus rutinas de belleza en Tik Tok y otras redes sociales.

La influencer española también suele contar sus historias personales tal y como lo hizo con la fiesta de futbolistas a la que acudió y salió llorando.

Tatiana Kisiel quizá no sea conocida mundialmente, pero en España se sabe de ella y se comentan sus tips de belleza.

