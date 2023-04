A labrar una historia propia

Muchos recuerdan al chiquillo que, cuando su papá iba como árbitro a los partidos, simulaba ser como él, haciendo los ademanes que los oficiales generalmente desarrollaban en su actividad.

Así, Rodrigo Sansores Díaz fue siguiendo los pasos de su padre, Freddy Sansores Carrillo, primer yucateco en ser oficial de la máxima categoría del fútbol mexicano, y su hermano Freddy, quien sigue en la lid arbitral, ahora capacitando a otros que vienen preparándose (ayer fue convocado por FIFA para un curso internacional).

Hoy, emulará a Sansores Carrillo como juez de línea de Primera División. La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol le designó para ser uno de los “banderas” del partido entre los Xolos de Tijuana y los Rayados del Monterrey, en el Estadio BBVA de la Sultana del Norte. Allá, hace poco, fue oficial de una final, de la final de vuelta de la categoría nacional Sub-20, y haciéndolo con una nota sobresaliente.

Una carrera como silbante profesional que comenzó en 2013 en Tercera División encontrará parte de la cereza del pastel porque, como indica Rodrigo, “esto apenas es un poco de lo que quiero alcanzar”.

Un Sansores yucateco, Freddy, su padre, sancionó más de 200 encuentros de Primera División, hasta su retiro de las canchas profesionales en 2006. Otro Sansores yucateco, Rodrigo, abrirá otro sendero hoy. Y está seguro de que otros pueden seguir la senda, consciente de que “el que quiere alcanzar sus objetivos, tiene “que trabajar fuerte”.

¿Qué significa este avance en el proceso formativo del arbitraje, en lo profesional y lo humano?

Es el paso más grande que he dado en mi carrera futbolística. El hecho de poder llegar a un partido de Primera División es una meta que se cumple. Gracias a Dios me he propuesto metas a corto, mediano y largo plazo y poco a poco se van cumpliendo. Pero nada es fácil. Este objetivo se cumplen gracias al trabajo constante, semana a semana, partido a partido, asignación a asignación, y, entrenamientos, trabajo siempre duro. No ha sido fácil, porque nada es fácil, pero todo se puede lograr. Como persona, me siento muy satisfecho el poder vivir este momento, poder celebrar con mi novia (Regina Tello), mi familia, con mis amigos, fue algo increíble el saber que te han nominado. Ahora, vamos a enfrentar este compromiso con toda la responsabilidad, porque no es solamente llegar…

Toca la hora de seguir la huella de tu papá, que fue oficial de la Primera División, y tu hermano, que sigue creciendo en su trayectoria en la Comisión de Arbitraje…

“El que mi padre haya llegado a Primera y haya hecho muchos años, muchos partidos, es algo de admirar. Me gustaría superarlo, para eso seguiré trabajando. Para lograrlo es importante el saber que siempre tendré el apoyo incondicional de mi hermano, de mi papá, dentro y fuera de la cancha. Sin ellos no podría haber llegado a nada en esta carrera”.

Hay muchos jóvenes que, cómo tú, van creciendo en el arbitraje, pero no todos deciden dar el paso o hacer todos los esfuerzos. ¿Qué mensaje les mandas?

“Esto es sólo un ejemplo del tabú que hay, de que mientras más lejos estemos del centro del país, menos se nos volteará a ver. Creo que es solo trabajar y trabajar. Cuesta mucho trabajo, pero no hay nada imposible de lograr. Lo difícil, lo que dicen que es imposible, solo cuesta un poquito más de tiempo alcanzar”.

Nacido el 8 de julio de 1994 en Mérida, graduado en Nutrición por la Universidad Modelo, Rodrigo pretende dejar huella, como hizo su padre dos décadas atrás. Tras ser árbitro en ligas infantiles y Liga de Primera Fuerza Estatal, en 2013 vino el debut en Tercera, 2017 en Segunda División y 2020 en Liga de Expansión. Nueve años después de llegar al profesionalismo, aterrizará en el Cerro de la Silla para el estreno en la máxima categoría. Le significará otra meta cumplida.— Gaspar Silveira Malaver