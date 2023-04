CIUDAD DE MÉXICO.- Era domingo, el domingo 10 de abril de 1988. El Real Madrid recibía en el Santiago Bernabeu al Logroñes, en juego de la Jornada 32 de la temporada 1987-88 de la Liga de España.

Parecería que sería otro pase dominical, pero este tenía algo de especial, porque apenas al iniciar el juego, al minuto 9, sucedió: Tiro de esquina por la derecha, Michel lo cobra, el balón va al centro del área y el portero Juan Pérez lo rechaza de puños, el esférico cae en donde estaba Ricardo Gallego, quien de espaldas y sin dejarlo caer se lo da al central Solana quien viene de frente y abre la jugada por la izquierda a donde aparece Martín Vázquez, quien apenas controla, levanta la vista y manda el balón al área donde Hugo Sánchez realiza el "Señor Gol".

Aquí el gol:

A 35 años del "Señor gol" de Hugo Sánchez

Han pasado 35 años desde que el delantero mexicano, en ese entonces máxima estrella del Real Madrid, realizó el mejor gol de su carrera, una "chilena" perfecta que mandó el balón al ángulo superior derecho defendido por el portero Juan Antonio Pérez.

De inmediato el Santiago Bernabéu explotó, los asistentes sacaron pañuelos blancos pidiendo orejas y rabo para el mexicano.

Le gritaban "Torero", mientras que Emilio Butragueño se acercaba a felicitarlo y gritarle: "Qué gol has hecho, ¡cabrón!", ha mencionado el mismo Hugo en diversas ocasiones.

Fue el gol 27, hizo 29 en esa temporada y sumó para ganar su cuarto campeonato de goleo en España, su cuarto Pichichi. Del Real Madrid alineó en esa ocasión con: Buyo en la portería; Tendillo, Solana, Chedo y Gordillo en la zaga; Michel, Sánchez, Gallego y Martín Vázquez en el medio campo; Emilio Butragueño y Hugo Sánchez en la delantera.

El juego terminó 2-0, el segundo tanto lo anotó Michel, pero el espectáculo ya se había dado.

Han pasado 35 años del "Señor Gol", así se lee Logroñés al revés, palíndromo que se formó como cosa del destino. Hugo ha dicho de ese gol: "Ya sabía cómo vendría el centro, desde que salió la pelota visualicé el remate". Y sin dudarlo remata: "Es el más bonito de mi carrera".

Pero quien carga con la cruz de haber recibido ese tanto, no le gusta tener ese peso sobre su carrera, una carrera fugaz que es recordada por haber recibido el "Señor Gol".

El portero Juan Antonio Pérez, quien apenas al año siguiente se retiró de la actividad profesional, dijo en entrevista al reportero Carlos Barrón, que, para él, "ese gol no tiene nada de especial". Fue, dijo de forma amargada: "Un gol normal, como cualquier otro". No, no como cualquier otro, porque a ese gol, lo bautizaron, hace 35 años, como el "Señor gol".

Aquí un vídeo de la recopilación de goles de chilena de Hugo Sánchez