Del poder al sentimiento, con la magia de lo impredecible

Mi debilidad por los toreros impredecibles y vulnerables a su estado de ánimo, me empaña el juicio en cada tarde de toros. Por años, busqué entre los toreros ciertas expresiones de la superioridad humana, a través de su carácter sobrehumano y su poder para dominar y vencer la naturaleza de la bravura y mantenerla en un puño, como si pretendiera admirar la tarea de un bulldozer.

Hacía cuentas de los pases en una faena y de las orejas, unas de plata y otras de lata, como si aquello de juzgar el toreo desde el Universo Marvel, con su Batman, Linterna Verde, Domingo Ortega, Supermán, Joselito, y los más contemporáneos que omito por respetarlos mucho.

Hasta que un día me inquietó la contradicción entre sometimiento y sentimiento. Comencé imaginando que lo de Silverio Pérez con “Tanguito” no pudo ser cosa de grúa ni de neumática. Algo habría vibrado en un cronista tan aristotélico como El Tío Carlos, pero no acababa de acomodarlo en mi cabeza, sin entender que a Silverio había que hospedarlo en un recodo del corazón, desde donde Septién García escribió su crónica intemporal.

En esos tiempos, salió por toriles “ecce taurus” (ahh, siempre hay un toro que…) con un nombre que encriptaba la ruta a seguir en mi apreciación: “Rey Mago”. Y le salió al paso un hombre en cierto modo vencido por el tiempo, la indiferencia y la milonga, con permiso para despedirse y “ya no molestes más”.

La historia la conocemos casi todos. Me sorprendí a mí mismo llorando discretamente. No tenía lógica; en aquello no había fuerza poderosa sino fragilidad y pausa, con dudas y audacias geniales entrelazadas. Pero había magia, prestidigitación y sentimiento como en esos trucos hermosos y versos sentidos con los que los genios y golfos se hacen de una cena, nueve copas y un rincón para dormir; para soñar.

Fue un Domingo de Resurrección celebrado un día de Reyes Magos. El Pana siguió siendo el mismo humano frágil y débil ante sus pasiones, sin poderes en las muñecas para doblarse con sus fragilidades. Qué más daba una buñis más o una menos en su viaje a la inmortalidad, después de brindarles el último toro de su vida.

Por esos días vi, por enésima vez, la faena de Guillermo Capetillo —uno de los toreros más incomprendidos— con “Gallero”. El gran Manolo Cruz, su mozo de espadas de siempre, me conversó que Guillermo se fugó a su soledad por dos o tres días, luego de esa noche inolvidable de la México.

Con “Gallero” se había transformado en mago insuperable y él comprendió que aquello era irrepetible, porque un Salvator Mundi se pinta una sola vez en toda la inefable existencia del universo, y que lo siguiente era copiarse a sí mismo habiendo roto todos los pinceles. No tuve más remedio que acomodar todo aquello en otro recodo cardíaco, porque no hay mejor sitio para lo impredecible de los sentimientos, y eso me asentó. ¿Desde cuándo creemos que el arte esencial pueda ser suscrito a la industrialización en serie, si la magia del sentimiento es etérea, intangible, inalcanzable para el común?

Somos, al menos yo, perdón por la confesión y aún más por la comparación, tan frágil como Belmonte, inexplicable como Cagancho, inconstante como Pepín Martín Vázquez, abúlico como Chicuelo, tan soñador como El Pana, adverso a las copias en serie como Guillermo, tan petulante y soberbio en mis tropiezos como mi Payo, y anhelante de lo naturalmente excelso como en Morante. Nada que no quepa en el corazón, con las infinitas páginas de gloria de aquellos y tardes borrascosas de este.

Ni el Divino Calvo, ni Silverio, ni Miguel Armillita, ni el Fino de Córdoba, ni Rafaelillo el nuestro, ni Chicuelo, ni Solórzano con “Fedayín”, ni Aparicio hijo, ni El Pana, ni mi Curro el de Camas, ni De Paula, ni siquiera Manzanares padre, ni algunos otros que vi y no vi, hubieran sido miembros del Universo Marvel, tan fascinante y aspiracional, como desprovisto de toda humanidad. Quizá por eso, y por lo sentido y no sentido, del pasado Domingo de Resurrección en Sevilla no recuerdo más de esas dos verónicas en el primero de la tarde, con un vestido de torear de grandeza. Y que Dios me libre de no reconocer a los toreros del poder, que no todo el mundo puede ser igual.