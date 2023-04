El Madrid se adelanta: 2-0

Karim Benzema gritó otro gol ante Chelsea y el Real Madrid está un paso más cerca de eliminar al club inglés por segundo año consecutivo en la Liga de Campeones de Europa.

Vinícius Júnior lució con un par de asistencias y Marco Asensio anotó también para que el conjunto merengue se impusiera ayer 2-0 en el primer asalto del cruce de cuartos de final.

Asensio salió de la banca para firmar un impecable zurdazo rasante desde el borde del área por parte de los reinantes campeones.

El Madrid fue ampliamente superior en el estadio Santiago Bernabéu y sacó una buena ventaja, pero igual quedó la sensación de que el resultado fue corto.

“Tuvimos muchos espacios y queremos siempre meter más goles”, dijo Vinícius Junior, el atacante brasileño del Madrid. “Sabemos la dificultad del partido fuera de casa. Ahora a descansar y tener la cabeza tranquila”.

Benzema abrió el marcador a los 21 minutos en la más reciente pulseada entre los dos últimos campeones de Europa. Lo hizo al quedar con el arco a disposición, capitalizando el rebote dejado por el portero Kepa Arrizabalaga tras una disparo a quemarropa de Vinicius.

Fue el sexto gol en cinco partidos del delantero francés ante Chelsea. También suma 20 tantos en 27 partidos contra clubes de la Liga Premier. Y 14 de sus últimos en el torneo han sido en la fase de eliminación directa.

Asensio firmó el segundo tanto a los 74’.

Los Blues acabaron con 10 hombres por la expulsión de Ben Chilwell al frenar una contragolpe del Madrid.

Fue la segunda derrota seguida que sufre Frank Lampard, el nuevo técnico técnico interino de Chelsea. Lampard reemplazó a Graham Potter en medio de una mala racha de resultados.

El partido de vuelta se jugará la próxima semana en Londres. El ganador se cruzará contra el Manchester City o Bayern Múnich, una serie que comenzó con una victoria 3-0 del equipo de Pep Guardiola el martes.

“Hay que ir a jugar como estamos jugando, sin mirar el resultado”, dijo el técnico merengue Carlo Ancelotti. “Otros 90 minutos de luchar, sufrir y pelear”.

El Madrid busca colocarse en la instancia de los cuatro mejores por undécima ocasión en 13 temporadas. El Chelsea ha comparecido en semifinales solo una vez desde 2013-14.

Mínima ventaja

En el otro juego de ayer, el Milán venció 1-0 al Nápoles.

Ismael Bennacer anotó el gol del triunfo poco antes del final de un primer tiempo que Nápoles dominó por largos pasajes. Ambos equipos remecieron los travesaños antes que el volante napolitano André-Frank Zambo Anguissa fuera expulsado a 16 minutos del final tras recibir dos tarjetas amarillas en rápida sucesión.

Los clubes italianos volverán a medirse en Nápoles la semana próxima. El ganador se cruzará con el Ínter de Milán o el Benfica en las semifinales. Ínter ganó 2-0 su duelo de ida.

Anguissa estará suspendido para la vuelta, lo mismo que Kim Min-jae, defensor amonestado en San Siro.

“No sé qué decir del arbitraje. Fue algo increíble”, comentó el volante napolitano Eljif Elmas. “Nos amonestaron a todos. Ellos cometieron las mismas faltas pero no recibieron tarjetas amarillas. Es algo que no he visto nunca antes. Fue también por ello que, en cierto momento, nos pusimos nerviosos en la cancha”.

El Milán arrasó 4-0 al Napoli cuando se midieron en la liga italiana el 2 de abril. Pero el Nápoles galopa al frente de la Serie A con una ventaja de 16 puntos.

Aunque no fue tan convincente, la nueva victoria dejó al club milanés en una posición ventajosa para instalarse en sus primeras semifinales de “Champions” desde 2007, cuando conquistó el último de sus siete títulos.— AP