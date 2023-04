Gobert se reincorpora y podría jugar el viernes

Rudy Gobert se reincorporó ayer a los Lobos de Minnesota después de una suspensión impuesta por el equipo para su primer juego del repechaje, pero los problemas persistentes en la espalda comprometieron su estatus para el segundo duelo.

Gobert fue expulsado de la arena el domingo después de lanzar un puñetazo a su compañero de equipo Kyle Anderson en una discusión durante un tiempo muerto en el segundo cuarto del último juego de la temporada regular de Minnesota. Los Lobos lo mantuvieron en casa como castigo cuando viajaron a Los Ángeles y perdieron 108-102 en tiempo extra ante los Lakers el martes después de desperdiciar una ventaja de 15 puntos.

Hablando con los periodistas ayer por primera vez desde la pelea pública, Gobert dijo que probablemente no habría estado lo suficientemente saludable para jugar contra los Lakers de todos modos. Su objetivo es regresar hoy cuando los Lobos reciban al Trueno de Oklahoma City en su última oportunidad de ir a playoffs.

“Todavía me duele mucho (la espalda), todavía no me muevo como me gustaría poder moverme, pero hay un pequeño progreso todos los días”, dijo Gobert, tres veces ganador al Jugador Defensivo del Año de la NBA.

Los Lobos dijeron que el aire se había despejado mucho antes de que Gobert se reuniera con ellos en la cancha ayer.

“Ambos nos disculpamos el uno al otro y sigues adelante. Así es la vida”, dijo Gobert. “Es diferente cuando tienes millones de personas viendo vídeos y tienen una opinión sobre las cosas que sucedieron, pero que no podemos controlar. Lo que podemos controlar es el respeto que tenemos el uno por el otro y nuestra relación”.

El sentimiento de Anderson fue el mismo en las entrevistas posteriores al partido del domingo y martes antes de que los Lobos se enfrentaran a los Lakers.

“Todavía amo a Kyle. Sigue siendo mi hermano. Le digo a la gente: ‘A veces peleas con tu familia. A veces peleas con personas a las que les tienes mucho amor y respeto’”, dijo Gobert. “Así es la vida. Nadie es perfecto. Los errores ocurren y luego creces y sigues adelante”.

Después de que los Lobos pagaran un alto precio en jugadores y selecciones de primera ronda, para adquirir a Gobert en un canje con el Jazz de Utah el verano pasado, el nativo de Francia tuvo un debut frustrante en Minnesota. Ha tenido problemas para encajar como un segundo gran hombre en la ofensiva con Karl-Anthony Towns y estar en la misma sintonía con los escoltas.

El problema de espalda de Gobert lo tenía catalogado como cuestionable para ese partido contra Nueva Orléans el domingo cuando perdió la calma. El entrenador Chris Finch dijo que se veía “un poco duro” ayer.

“Seguiremos trabajando en ello”, dijo Finch.

¿Gobert jugará?

“Eso espero. Realmente no puedo decirlo”, dijo Finch. “Pero no lo hemos descartado”, finalizó.

