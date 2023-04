Necaxa recibe a Puebla en busca de acercarse al repechaje

Necaxa y Puebla están en aprietos. Ambos equipos necesitan sumar urgentemente si quieren aspirar a un sitio en la reclasificación a la Liguilla y darán todo por sacar un resultado favorable este hoy en el Estadio Victoria, como parte de la Jornada 15 del Clausura 2023.

Los Rayos vienen de perder por la mínima diferencia ante las Chivas de Guadalajara y se encuentran en la parte baja de la tabla al sumar 13 puntos luego de tres victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Ubicados en la posición 16, los dirigidos por Andrés Lillini están a punto de quedar fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano y ya comienzan los rumores que el argentino podría ser el próximo técnico en abandonar su posición en el banquillo.

Al respecto, el estratega del Necaxa reconoció la frustración luego de considerar que en su más reciente encuentro merecían la victoria.

“Si te superan y te hacen muchísimas acciones de gol, no tienes nada que decir y te vas a tu casa. Pero acá, cuando nunca te ganan por más de un gol y generamos oportunidades, la frustración es muy grande por los jugadores, por verlos tristes… hicimos lo necesario no sólo para no perder el partido, sino para ganarlo. No te llevas nada y es doloroso.”

A los de Aguascalientes aún le quedan dos partidos más, frente a Atlas y un poderosísimo Toluca, así que deberá aprovechar esta oportunidad.

Por su parte, los Camoteros también vienen de una derrota tras perder en casa frente a los Diablos Rojos y suman 16 unidades luego de cinco victorias, un empate y ocho derrotas.

A diferencia de los hidrocálidos, el Puebla aún tiene oportunidades reales de meterse en la lucha por un lugar en la liguilla al situarse en el décimo peldaño de la tabla general, pero para eso necesita imponerse de visita y sacar el resultado.

En eso piensa su estratega, Eduardo Arce, quien está convencido de lograr la hazaña y de los dos encuentros que aún tendrá pendientes frente a Tigres y Xolos en las jornadas 16 y 17.

En otro duelo de hoy y de coleros, los Cañoneros de Mazatlán recibirán a los Xolos de Tijuana en partido de la fecha 15 de la Liga MX y donde los locales tienen la oportunidad de seguir sumando puntos, particularmente para la tabla porcentual.Mazatlán llegará crecido al Kraken luego de su victoria a domicilio ante los Tigres de la UANL, por lo que se espera mantenga el ritmo en el cierre del torneo y continue su ascenso en busca de no pagar la multa por el no descenso.

En tanto, Tijuana no dio el salto que se esperaba con Miguel Herrera.