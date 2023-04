Cruz Azul se mide con América en el Clásico Joven

Las Águilas del América lucharán por afianzarse entre los equipos que accederán de forma directa a los cuartos de final cuando visiten hoy al Cruz Azul en el llamado Clásico Joven del fútbol mexicano, que juega la decimoquinta jornada del Torneo Clausura 2023.

Para confirmarse como uno de los cuadros que librarán la repesca y tendrán uno de los boletos a los cuartos, el equipo del entrenador argentino Fernando Ortiz deberá terminar entre los cuatro mejores de la fase regular; actualmente es tercero de la clasificación con 27 puntos, a siete de los líderes Rayados del Monterrey.

La fortaleza del América, en la que brillan el centrocampista chileno Diego Valdés y el yucateco Henry Martín, ha sido la ofensiva al ser el mejor ataque del torneo con 31 goles convertidos, sin embargo, no ha sido sólido en defensa, al permitir 19 dianas, la sexta defensiva.

El cerebro del ataque de las Águilas ha sido Valdés, quien suma cuatro asistencias, la segunda mejor cantidad para cualquier futbolista en el Clausura.

El centrocampista de 29 años vive su mejor momento desde que fichó por el cuadro de Ortiz, al que llegó en enero de 2022 y en el que por altibajos no había demostrado su mejor juego que lo catapultó a ser un fijo en las convocatorias de la selección chilena.

Vencer al Cruz Azul no será tarea fácil para las Águilas ya que desde que los celestes son dirigidos por el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, presumen una fortaleza en la zaga al permitir solo cinco goles en siete encuentros.

Con Cruz Azul, que en el octavo lugar de la tabla lucha por un lugar en los cuartos de final, se destacan el delantero chileno Iván Morales y el centrocampista argentino Rodolfo Rotondi.

No es un clásico

Fernando Ortiz considera que la rivalidad con Cruz Azul no es un clásico y que los dos rivales de mayor trascendencia para el club azulcrema son Chivas y Pumas.

“Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un Clásico Joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un clásico, pero es mi pensamiento”, indicó.

Fernando Ortiz aseguró que no llamarle clásico al partido contra la Máquina no demerita la historia y grandeza de su rival en turno.

“Jamás dije que un rango menor, no voy a demeritar a una institución como Cruz Azul. Es un pensamiento de Fernando Ortiz y en lo que creo. No menosprecio a nadie, soy muy respetuoso del rival que vamos a enfrentar y es lo que creo con respecto a los clásicos”, externó.

Agradeció las palabras de elogio que tuvo Ferretti hacia su equipo y destacó la calidad del brasileño.

“Del Cruz Azul de Aguirre al de Ricardo cambió muchísimo. Tenerlo en el banco debe ser una motivación extra por lo que significa una motivación. Que un entrenador diga eso sobre América me pone feliz, es admirable porque no todos tienen la valentía para decir estas cosas. Hay que tener paciencia, tranquilidad a un juego donde se van a encerrar, ojalá me equivoque, pero va a depender de nosotros la paciencia y la tranquilidad”, concluyó.— EFE