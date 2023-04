Henry Martín prende las alarmas: ¿Por qué salió del América-Cruz Azul? (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- El contundente triunfo de América sobre Cruz Azul, de 3 goles a 1, no fue del todo agradable para las Águilas, y quizá tampoco para la Selección Mexicana de fútbol, pues Henry Martín salió luego de resentirse de una molestia.

Las alarmas se prendieron precisamente cuando el delantero yucateco metió su gol 13 de la temporada, que lo afianza en la cima de goleadores, pues no pudo celebrar por una molestia muscular y fue necesario que entraran las asistencias médicas.

Incluso, minutos después Henry Martín salió de cambio en el Estadio Azteca, lo que llamó la atención de los aficionados.

¿Por qué Henry Martín salió de cambio en el América-Cruz Azul?

"Salí por una molestia que venía arrastrando tiempo atrás, justo en el gol me resiento otra vez", señaló en entrevista al finalizar el partido.

"Ahora voy a ser valorado por el cuerpo médico de la Selección, ya fui revisado por los del América, me toca irme ahorita a la Selección y a ver qué sale. La molestia es en el cuádriceps derecho".

Para finalizar, un GOLAZO por parte de Henry uD83DuDCAAuD83DuDCA3, el número 13 de la temporada uD83EuDD85#SomosAméricauD83DuDC99uD83DuDC9B pic.twitter.com/fhtRyKOGiu — Club América (@ClubAmerica) April 16, 2023

Henry Martín está en la convocatoria de Diego Cocca para enfrentar a la Selección de Estados Unidos el próximo 19 de abril en Phoenix, Arizona, pero ahora es duda.

"Siempre enfrentar a Estados Unidos, para nosotros y seguramente para ellos, es un clásico, lo sabemos y no podemos perder ningún partido contra ellos, no podemos salir de otra manera, hacer las cosas bien para llevarnos el triunfo", dijo "La Bomba".

La Selección de México en la Copa Oro

El yucateco recordó que ya se definieron los grupos de la próxima edición de la Copa Oro, donde "México tiene la única obligación de llegar como mínimo a la final".

¡¡¡G???L!!!



¡¡Cuánto nivel de Henry Martín!! El Líder de Goleo se hizo presente en el marcador.



La recepción uD83EuDD75uD83DuDD1D#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | uD83DuDCF9#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/cU8YVzUh6b — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 16, 2023

"Al final sabemos cómo es ese torneo, los equipos que nos toquen tenemos que avanzar, llegar a la final, no tenemos margen de error, lo sabemos, estamos conscientes de ello, pero ya llegará el momento de pensar en eso", añadió.

El delantero del América suma 13 goles en la temporada y, a dos jornadas de que concluya, está cerca de conseguir su primer título de goleo en la Liga MX.

Henry Martín, ¿seguro de terminar como líder de goleo?

Sin embargo, no se ilusiona y prefiere llevar esta situación con calma, pues le pasó algo similar el torneo anterior cuando perdió la batalla con Nicolás Ibáñez, entonces de Pachuca.

"No, ya el torneo pasado me tocó estar así y perderlo, esto no termina hasta que sea el último partido", subrayó.

"Sabemos que los compañeros vienen peleando muy fuerte, estamos conscientes de ello, claro que lo deseo, lo he soñado todo el tiempo. Estaría contento de lograrlo, pero es paso a paso", concluyó.