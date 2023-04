Shocker habría golpeado a un fan tras pedirle una foto y lo exhiben (VÍDEO)

Shocker protagoniza nueva polémica, debido a que lo acusan de golpear a una persona que se acercó a él para pedirle una fotografía y un autógrafo. La usuaria de Facebook Lari ArAl compartió en dicha red social una serie de imágenes y un video donde se observa la actitud violenta del llamado "1000 por ciento guapo" con policías y un grupo de personas.

De acuerdo a su publicación, el luchador estaba en un evento en la Ciudad de México y cuando una persona se acercó para solicitarle una fotografía y autógrafo, Shocker reaccionó con un puñetazo.

En el video que compartió la usuaria de Facebook se observa a Shocker discutir con un grupo de personas, primero uno se acerca a grabarlo y el luchador baja del auto para encararlo.

Al mismo tiempo se escucha la voz de una mujer que empieza a reclamarle a Shocker mientras también graba con su celular, la reacción del luchador fue también discutir frente a la cámara.

Mientras todo esto ocurre un policía trataba de detener la camioneta donde viajaba el luchador, dicho vehículo en cuestión de segundos fue rodeado por otros tres oficiales que llegaron al lugar de los hechos.

El video ya no muestra el final de la situación, pero la usuaria afirma que Shocker "sobornó a los patrulleros para que no se lo llevaran". Hasta el momento el luchador no se ha expresado sobre lo ocurrido.