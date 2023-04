Carlos Sainz confirma su interés de permanecer con Ferrari

Carlos Sainz, que afronta su tercera temporada en Ferrari, declaró a EFE que los "rumores inventados" sobre el posible interés de Audi en contratarle para 2026 le hacen "reir, por un lado y, por otro, cabrearse" y aseguró que su objetivo es estar "muchos años" en la escudería italiana, donde se siente muy cómodo.

Carlos Sainz (Madrid, 1994), pese a su juventud, es un veterano del circuito de Fórmula Uno, en el que cumple su novena temporada. El piloto madrileño, en un evento organizado por Estrella Galicia, reconoce que el año no ha empezado bien, al no lograr ninguna victoria ni ninguna 'pole', pero confía en que en las próximas carreras pueda estar en los primeros puestos peleando por todo.

P: Se han disputado tres carreras de momento esta temporada. ¿Qué balance hace?

R: No ha sido un inicio fácil, todos esperábamos un poco más. De poder luchar por victorias y podium. Red Bull ha dado un paso adelante muy grande y el resto nos hemos quedado un poco detrás. Ahora estamos trabajando para asegurarnos que recortamos ese espacio y esa ventaja lo antes posible.

P: Tras el incidente en Australia, en el que cinco segundos de sanción le costaron nueve posiciones, la FIA decidió no revisar la petición de Ferrari. ¿Piensa que esa una decisión injusta?

R: Voy a seguir pensando lo mismo por mucho tiempo que pase, lo que sí es verdad es que el tiempo lo cura. No hay que mirar el pasado pero no dejo de pensar que fue una penalización severa e injusta, que me costó demasiadas posiciones en esa carrera. Prácticamente una exclusión. Es algo que demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer con los comisarios para mejorar este deporte, que a veces te da sorpresas como esa.

P: ¿Ha hablado con Fernando Alonso tras lo sucedido?

R: Le escribí un mensaje por lo que ocurrió para pedirle disculpas por el ligero toque que tuvimos. Al final cuando compartes pista y salidas, sobre todo los cinco primeros que salimos a muerte, siempre habrá toques, roces y es algo normal. Con Fernando tengo muy buena relación y eso no va a cambiar.

P: Desde la última carrera hasta la próxima en Bakú habrá tres semanas. Ha estado en Portugal haciendo un campamento de entrenamientos. ¿Cómo ha ido?

R: Ha ido bien aunque es raro tener tres semanas de parón al principio de temporada, cuando estas empezando a coger el ritmo de competición. Ha ayudado para recuperar la forma física, analizar bien lo que ha pasado y ahora junto a los ingenieros pensar en lo que viene.

P: ¿Por dónde se pueden mejorar las prestaciones del coche?

R: Tenemos prácticamente todos los frentes abiertos. Queremos mejorar todas las áreas. De momento vemos que Red Bull es superior en todas. Hay que ser agresivos con el plan de desarrollo y veo una fábrica de Maranello comprometida. Estamos trabajando todo lo que podemos y no sé cuanto tiempo tardaremos en recortar esa distancia desde los test de pretemporada.

P: ¿Ve también a Aston Martin y Mercedes un poco por encima de Ferrari?

R: No, creo que han sido un poco más consistentes que nosotros, sobre todo Aston Martin, que tiene un coche mejor en carrera. Mercedes es más irregular. Nosotros estamos centrados en el ritmo de carrera,, porque a una vuelta nos podemos colar entre ellos. Aunque estén por delante, nosotros miramos a Red Bull, que es la referencia.

P: ¿Cómo visualiza el próximo Gran Premio en Bakú?

R: Es un circuito interesante, en el que siempre pasan cosas. Es la primera carrera al esprint del año, con un formato diferente, todo nuevo. Lo hemos estado preparando en el simulador con los ingenieros y se presenta un fin de semana diferente que seguro trae alguna sorpresa.

P: Tiene 28 años pero lleva mucho tiempo en la Fórmula Uno. Con el paso del tiempo, ¿se aprende a llevar mejor la presión?

R: Sí, es algo en lo que llevo entrenándome desde los once años que me subí a un kart. Me ponía más nervioso antes que ahora cuando me subo a un Fórmula Uno. Es algo a lo que te acostumbras porque con la madurez de 28 años, comparado con la de once o trece, siempre ayuda. Lo ves todo con perspectiva, con más calma. Ahora estoy disfrutando mucho estos años. Es una experiencia única porque estoy cumpliendo un sueño.

P: ¿Trabaja de alguna forma especial el aspecto psicológico?

R: Tengo una psicóloga deportiva. La utilizo cuando más me hace falta. Todos atravesamos momentos en los que nos sentimos mejor que otros. Aparte de eso el deporte no me prepara solo físicamente sino también a nivel mental.

P: ¿Cómo está viendo a Fernando Alonso en este inicio de temporada?

R: Como me lo esperaba, sinceramente. A Fernando, cuando le das un coche competitivo, lo pone lo más adelante que puede estar. Es un inicio de temporada muy bueno pero sin sorpresas, porque siempre que ha tenido un coche medio bueno lo ha conseguido poner ahí. Eso te demuestra lo dependientes que somos los pilotos hoy en día de un coche.

P: Esta semana ha salido su nombre como piloto de Audi en 2026. ¿Qué hay de cierto en ello?

R: Me sorprende bastante. Ponerse a hablar de 2026 cuando no tengo contrato tan siquiera en 2025 me sorprende, sobre todo que la gente se invente cosas. Por un lado, me hace reirme y, por otro, me cabrea que salgan rumores inventados sin corroborar. Nunca nadie irá a ese periodista y dirá por qué escribió algo que era mentira. Mi objetivo es estar en Ferrari muchos años, estoy cómodo aquí y estoy en un sueño.

