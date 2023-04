Tagovailoa pudo haber dejado la NFL por lesiones

Tua Tagovailoa, quarterback de los Delfines de Miami, admitió ayer que consideró retirarse luego de las tres conmociones cerebrales que sufrió a lo largo de la temporada 2022 de la NFL.

“Sí, lo consideré. Me senté con mi familia y tuve este tipo de conversaciones, pero hubiera sido realmente difícil alejarme de este juego con la edad que tengo. Siento que esto es lo mejor para mí y mi familia”, explicó Tagovailoa en conferencia de prensa.

El mariscal de campo de 25 años sufrió conmociones cerebrales en septiembre del año pasado en la semana tres de la temporada regular, ante Bills, y en la cuatro contra Bengalíes.

La más reciente conmoción que padeció fue el 25 de diciembre en el duelo ante los Empacadores que provocó se perdiera los tres últimos juegos de la campaña, incluido el de playoffs de la ronda de comodines en el que Miami cayó ante los Bills.

Las conmociones cerebrales del quarterback sucedieron en jugadas similares en las que tras ser derribado por un defensivo su nuca golpeó contra el campo.

Ante la reiteración de estos golpes el nativo de Ewa Beach, Hawái, informó en febrero que empezó a tomar lecciones de judo con el objetivo de dominar la manera en que su cuerpo cae para evitar golpes en la cabeza.

“Con las lecciones aprendí a caer. Aprendí algunas técnicas de agarre y algunas otras cosas entre las que están el saber meter la barbilla. Es genial cuando aprendes a caer; lo he estado practicando mucho en esta temporada baja”, agregó.

La ex estrella de los Alabama Crimson Tide del fútbol colegial compartió que reforzó las lecciones de judo con clases de jiu-jitsu para estar listo para enfrentar la temporada 2023.

“Con el jiu-jitsu me han lanzado por los aires, me han puesto en muchas posiciones incómodas para aprender a caer y me enseñan a tratar de reaccionar en esas posiciones en las que me lanzan”, detalló.

A los esfuerzos que Tua Tagovailoa realiza para minimizar el impacto de los golpes en la cabeza se suma que el pasado 13 de abril la NFL y la Asociación de Jugadores Profesionales (NFLPA) aprobaron el uso de un casco especial para quarterbacks, diseñado para reducir conmociones cerebrales.

Una acción que intenta reducir el incremento de estas lesiones que según datos de la NFL se reportaron 149 conmociones cerebrales en 271 juegos de la campaña 2022; 18 por ciento más que en 2021, cuando se detectaron 126, y 14 por ciento por encima del promedio registrado entre el 2018 y 2020, que fue de 130.—EFE