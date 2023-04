Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más populares en la actualidad e incluso son considerados como un "modelo a seguir" por su relación, pues es que la segunda temporada del reality de la modelo en Netflix vino a confirmar que ambos están mejor que nunca y que su relación está perfecta.

Recordemos que la pareja se mudó a Arabia Saudita hace unos meses debido al cambio de equipo de Cristiano y desde hace unos meses comenzaron a surgir rumores sobre una presunta crisis matrimonial entre el exfutbolista del Real Madrid y la influencer; ahora cada vez toman más fuerza y se dice que están a nada del "divorcio". Esto se sabe.

Cristiano Ronaldo y Georgina viven fuerte crisis matrimonial

De acuerdo con medios portugueses, Cristiano y Georgina están viviendo un momento muy complicado en su matrimonio, pues incluso afirman que el futbolista está harto de la influencer y ya no la soporta.

Fue en el programa "'Noite das Estrelas', de la cadena CMTV, que revelaron que Cristiano estaría "cansado" de la actitud que adopta Georgina Rodríguez, la cual describen como "alejada de la realidad", "forzada" y "frívola". Incluso, estuvo un especialista y psicólogo quien analizó y sacó conclusiones de la actitud de la pareja en las últimas semanas en eventos públicos.

"Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia" ,dijo el psicólogo

Daniel Nascimento, periodista y colaborador del programa, agregó que el futbolista no está feliz y no está para nada contento con lo que está haciendo Georgina, pues únicamente se gasta su fortuna en centros comerciales; además, Cristiano cree que quiere "quitarle fama" y asegura que no está a la altura.

"Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada".

Afirman que no habrá boda entre Cristiano y Georgina Rodríguez

Por otro lado, dentro del mismo programa opinaron que la boda de Georgina y Cristiano Ronaldo no se realizará, pues entre ambos no hay amor y él ya está harto de ella.

"Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto".

En el programa existió una voz que defendió a la modelo, fue Filipa Castro, amiga de Cristiano, y saltó para defender a ambos:

"Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar".