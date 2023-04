Carlos Alcaraz, favorito para defender la corona en España

Con otro triunfo sobre un compatriota español, Carlos Alcaraz mantuvo viva su esperanza de defender el título en el Abierto de Barcelona.

Alcaraz derrotó ayer en las semifinales a Alejandro Davidovich Fokina por parciales de 7-6 (5) y 6-4.

Además de derrotar a Roberto Bautista Agut en los cuartos de final, Alcaraz ahora tiene marca de 9-1 ante tenistas españoles desde 2022. Su única derrota fue ante Rafael Nadal en las semifinales de Indian Wells el año pasado.

Alcaraz quebró el servicio de Davidovich Fokina por segunda ocasión en el último juego para asegurar la victoria en dos horas en la cancha central Rafa Nadal.

El exnúmero uno mundial había perdido tres juegos consecutivos hacia el final del primer set antes de prevalecer en el tiebreak.

El español, máximo preclasificado, se medirá en las semifinales al 12o. sembrado Daniel Evans, quien vino de atrás para superar 2-6, 7-5 y 6-3 al argentino Francisco Cerúndolo.

Alcaraz intenta convertirse en el primer jugador en defender con éxito su título en Barcelona desde que Nadal ganó tres campeonatos consecutivos entre 2016 y 2018.

El segundo favorito Stefanos Tsitsipas se ubicó entre los cuatro mejores al derrotar 6-4 y 6-2 a Alex de Miñaur para llegar a 19 triunfos en la campaña y nueve consecutivos sobre el australiano en su carrera.

“Tuve paciencia. Sabía que sería la clave del partido”, dijo Tsitsipas. “Estoy satisfecho con mi devolución, en especial hacia el final del partido. Me coloqué en muy buena posición para presionar el juego desde el principio”.

Tsitsipas buscará un lugar en la final ante el noveno sembrado Lorenzo Mussetti, quien avanzó a semifinales sin jugar debido al retiro de su compatriota italiano Jannik Sinner.

“Triste por tener que retirarme de mi partido del día de hoy en Barcelona”, comentó Sinner. “No me he sentido bien los últimos días y mi enfermedad empeoró y no pude jugar. Tomaré un tiempo para descansar y recuperarme”.

Tsitsipas llegó a la final en Barcelona en 2018 y 2021, cayendo en ambas ocasiones ante el español Rafael Nadal.—AP