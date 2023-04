Cuándo y dónde ver la jornada 17 del Clausura 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana se llevará a cabo la jornada 17 del Clausura 2023, la última de la temporada regular y por supuesto, hay muchos partidos que definirán los úlimos boletos tanto a zona de Liguilla directa como al repechaje. A continuación, te presentamos los días, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún partido.

Esta jornada, solamente uno de los equipos grandes tendrá su partido transmitido por televisión abierta y será el del Cruz Azul contra Santos Laguna, en el cual la Máquina buscará ganar su partido para definir el juego de repechaje en condición de local.

Los partidos de América, Chivas y Pumas irán por señal de paga.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 17 de la Liga MX?

VIERNES 28 DE ABRIL - Puebla vs Tijuana (19:05 horas - TV Azteca) - Juárez FC vs América (21:05 horas - FOX Sports)

SÁBADO 29 DE ABRIL - Atlético de San Luis vs Atlas (17:00 horas - ESPN) - Monterrey vs Pumas (19:05 horas - FOX Sports) - Chivas vs Mazatlán (19:05 horas - Afizzionados) - Cruz Azul vs Santos (21:05 horas - Canal 5 y TUDN)

DOMINGO 30 DE ABRIL - Toluca vs Necaxa (12:00 horas - Las Estrellas y TUDN) - Querétaro vs Pachuca (17:00 horas - FOX Sports) - León vs Tigres (19:05 horas - FOX Sports y Claro Sports)