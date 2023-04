Próxima parada: Madrid

El tenista español Carlos Alcaraz afirmó ayer, durante el acto oficial de presentación del torneo Mutua Madrid Open, que comienza hoy, que su objetivo en la Caja Mágica es “intentar disfrutar y hacer disfrutar”.

“Después de la final de ayer estoy un poquito (cansado), pero ya estoy pensando en este torneo”, dijo Alcaraz al día siguiente de su victoria ante el griego Stefanos Tsitsipas en la final del Torneo Conde de Godó, en Barcelona.

“Vamos a intentar disfrutar y hacer disfrutar, que es lo importante. Vamos a quitarnos la presión e intentar no pensar en toda la gente que nos está mirando”, agregó el número dos del mundo y primer cabeza de serie en el torneo madrileño.

Sobre sus sensaciones cuando juega en España, Alcaraz comentó: “A mí siempre me motiva que mi familia, mis amigos, que toda la gente esté viéndome y apoyándome. Me lo tomo todo lo contrario a estar presionado. Es un disfrute poder jugar delante de mi gente y jugar en España. Jugar en España es muy diferente a los demás torneos. Para mí es una sensación única”.

A la pregunta de cómo ha cambiado desde su victoria en Madrid el año pasado, Alcaraz dijo: “He adquirido mucha experiencia desde la edición de año pasado. He crecido tanto como jugador como persona. Aunque sigo siendo el mismo; quizá algo más maduro”.

En el acto también intervino la cuarta del mundo, ganadora en 2022 y ausente en esta edición por lesión, la tunecina Ons Jabeur, que no habla castellano.

“Disfrutando del español, aunque no he entendido nada, aparte de (cuando se ha mencionado a) Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Puedo decir ‘Hala Madrid y me gusta Madrid’”, dijo sonriendo.

Al saber durante el acto que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es aficionado del Atlético de Madrid, le dedicó, por consejo del director del torneo, Feliciano López, un ‘Aúpa Atleti’. “Esto es para usted”, le dijo.

Feliciano López se mostró feliz “por haber conseguido el evento de dos semanas, que es lo que faltaba para acabar de crecer, para llegar a las metas propuestas”.

“Era el sueño del anterior dueño del torneo, nuestro querido Ion (Tiriac), y por fin está aquí. Dos semanas de gran tenis con 96 jugadoras y 96 jugadores. Estamos llegando a los límites del crecimiento. Desde el 2002 han pasado muchas cosas y el torneo va a seguir hasta el 2031 de momento”.

Para Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, el torneo “es uno de esos eventos de ciudad, quizás el más significado a nivel deportivo desde el punto de vista de repercusión internacional”.

“Estamos justo detrás de los (cuatro torneos del) Grand Slam. Es un escaparate inmejorable como ciudad. Madrid es una ciudad que reúne todos los condicionantes para acoger un gran evento deportivo”, señaló el alcalde madrileño.— EFE