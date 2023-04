Villa, a los Panamericanos

Ricardo Villa Can abriga un uno por ciento de esperanzas de que se resuelva favorablemente su posición con respecto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Pero mientras se resuelve, ya tiene su boleto para una fiesta más grande, en una buena racha para el tenis de mesa yucateco: Villa Can se clasificó para los Juegos Panamericanos 2023, que se realizarán a partir del 20 de octubre en Santiago, la capital de Chile.

“Por lo pronto… Nos vamos a los Juegos Panamericanos de Santiago. Ya tengo mi boleto para ir por tercera vez a esa justa”, destacó el deportista tekaxeño, quien fue uno de los mexicanos más sobresalientes del Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa, disputado el fin de semana en Cancún.

En el evento reciente, Villa Can se apoderó de cuatro medallas, siendo dos de oro y dos de bronce, sellando el pasaporte para la competencia en la capital de Chile en el otoño próximo.

Mínima esperanza

Villa Can es el único yucateco clasificado para los Panamericanos, a realizarse del 20 de octubre al 5 de noviembre, pero no cree que pueda hacerse algo para la competencia de Cali: los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “De eso, de verdad, tenemos un 99 por ciento de posibilidades de no ir por la ineptitud de la Federación Mexicana de inscribirnos a tiempo para los selectivos. Es muy difícil que se pueda hacer algo. Este año iba a ser muy bueno para el tenis de mesa con Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. No podremos ir a la primera, vamos a enfocarnos con todo en la segunda”, dijo Villa Can.

Sus medallas de oro fueron en equipos y mixtos y los bronces en individuales y dobles varonil. Villa Can informó que estará en todas las especialidades en los Panamericanos.

Para el tenis de mesa yucateco se trata de una buena racha, pues en días pasados logró el yucateco Axel Lovo su clasificación para el próximo Campeonato Panamericano Juvenil de la Federación Internacional de este deporte (ITTF por sus siglas en inglés), que tendrá lugar en Estados Unidos (en Charleston, Carolina del Norte). Este evento, para menores de 15 y menores de 19 años (Sub-15 y Sub-19), tendrá lugar del 23 al 30 de julio.

Lovo logró su boleto en Sub-15 tras el selectivo realizado en Ciudad de México el 10 de abril pasado, donde hubo participantes de todo el país. Compitieron también en el selectivo los yucatecos Eli Martín y Diego Coral, pero sólo el primero se clasificó para la justa de Charleston.— Gaspar Silveira