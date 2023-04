La mano, discutida por UEFA

Prepárense para ver menos penales señalados por manos en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Después de un encuentro de técnicos de renombre, entre ellos Zinedine Zidane y Jürgen Klinsmann, para analizar las reglas del juego, la UEFA dijo ayer que su Consejo del Fútbol acordó un nuevo criterio arbitral para sus competiciones.

“El Consejo recomienda que la UEFA aclare que no debe señalarse infracción de mano a un jugador si el balón es previamente desviado de su propio cuerpo y, en particular, cuando el balón no se dirige hacia la portería”, indicó el ente rector del fútbol en un comunicado.

Los técnicos también coincidieron que “no todas las jugadas de mano conlleven automáticamente una amonestación después de cada disparo a puerta, como prevén las directrices actuales”, añadió la UEFA.

Los árbitros sí deberán mostrar tarjetas amarillas a los jugadores que simulen lesiones o que han sido víctimas de una falta.

La UEFA puede indicar parámetros específicos a los árbitros en sus torneos, pero no puede modificar las reglas del juego.

Ese es un proceso que recae en la FIFA mediante el International Board (IFAB), que se reúne anualmente.

Al encuentro también acudieron los seleccionadores Gareth Southgate (Inglaterra), Ronald Koeman (Holanda) y Roberto Martínez (Portugal), así como Philipp Lahm, el excapitán de Alemania. Lahm supervisa el comité organizador del Campeonato Europeo del próximo año.— AP