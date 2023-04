El City, por la Liga Premier

Kevin de Bruyne firmó un doblete y el Manchester City goleó ayer 4-1 a Arsenal para quedar como dueño de su destino en la puja por el título de la Liga Premier.

Aunque los reinantes campeones del fútbol inglés marchan en el segundo puesto de la tabla, la ventaja del Arsenal quedó reducida a dos puntos. El City tiene dos partidos pendientes.

Un tercer título de la liga en igual cantidad de años está al alcance del técnico Pep Guardiola, cuyo equipo también rema por los trofeos de la Liga de Campeones y la Copa de la FA.

El Arsenal se desinfló ante el Manchester City en un partido con ribetes de una final.

Los dirigidos por Mikel Arteta han liderado el torneo durante casi toda la temporada, pero fueron incapaces de recuperarse del mazazo recibido cuando De Bruyne abrió el marcador a los siete minutos en el estadio Etihad.

El arquero Aaron Ramsdale trabajó a destajo para mantener a los Gunners metidos en el partido hasta que John Stones hizo la segunda anotación del City con un cabezazo en los descuentos de la primera parte.

Las escasas esperanzas de Arsenal por remontar se disiparon cuando De Bruyne anotó su segundo tanto del partido a los 54 minutos.

Rob Holding descontó para Arsenal a los 86’, pero ya era demasiado tarde.

El noruego Erling Haaland puso el 4-1 definitivo en los descuentos.

Fue la tercera victoria del City ante Arsenal esta temporada, incluyendo una en la Copa FA. También estiraron a ocho su racha de triunfos ante el conjunto londinense.

Un histórico

Con su anotación, Erling Haaland igualó un récord impuesto por el chileno Jorge Robledo en la década del 50.

En concreto, el nórdico alcanzó el registro de 33 conquistas que obtuvo en 1952 el atacante chileno, que hasta ayer era el único extranjero en conseguir esa cifra en una temporada de la primera división inglesa.

Cabe señalar que al conjunto ciudadano aún le restan siete encuentros para finalizar el certamen, por lo que es altamente probable que termine superando la marca.

Sin festejo

Pep Guardiola, técnico del City, evitó festejar antes de tiempo.

“Es un partido importante, pero no decisivo. No podemos ser ingenuos: seguimos dos puntos por detrás del Arsenal. Los próximos tres partidos son realmente importantes. Estos tres encuentros dictarán lo que podemos hacer. No será fácil para nosotros”, aseguró Pep.

El español destacó la conexión que forman De Bruyne y Haaland: “Siempre hemos tenido una amenaza en ataque increíble, pero la conexión entre Erling y Kevin es extraordinaria. Tratamos de sacarle partido siempre que es posible”.